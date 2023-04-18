Країни G7 продовжать санкційний тиск на РФ і підтримку України
Міністри закордонних справ країн G7 пообіцяли й надалі виступати єдиним фронтом проти агресивної війни Росії в Україні та заявили про відданість посиленню й застосуванню жорстких санкцій проти РФ
Про це йдеться в комюніке за результатами їхньої зустрічі в японському місті Каруїдзава.
"Воєнні злочини та інші жорстокості, такі як напади Росії на цивільне населення і критично важливу цивільну інфраструктуру, не можуть бути безкарними", – йдеться в комюніке.
"Ми як і раніше віддані посиленню санкцій проти Росії та повному їх виконанню… і підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявили міністри.
Очільники МЗС також наголосили на неприйнятності "безвідповідальної ядерної риторики Росії та її погроз розгорнути ядерну зброю в Білорусі".
Окрему увагу в комюніке приділено спробам інших держав допомогти Росії ухилитися від санкцій і надати військову підтримку.
"Ми підтверджуємо наш заклик до третіх сторін припинити допомогу Росії у веденні війни або заплатити за це високу ціну. Ми посилимо нашу координацію для запобігання і реагування на постачання зброї третіми сторонами до Росії та продовжимо вживати заходів проти тих, хто надає матеріальну підтримку Росії", – зазначено в документі.
Зокрема відомо, що погоджений топдипломатами документ підготовлений як шаблон для майбутнього саміту лідерів країн G7, який відбудеться в Хіросімі наступного місяця, і включає формулювання щодо Ірану, М’янми, нерозповсюдження ядерної зброї та інших важливих глобальних питань.
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Але особливу увагу в ньому приділено двом кризам:
- зростаючим загрозам Китаю і його військовим маневрам навколо Тайваню;
- вторгненню РФ в Україну й погрозам російського лідера застосувати тактичну ядерну зброю.
Міністри закордонних справ Японії, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Канади, Італії та Європейського Союзу підкреслили, що їхня нинішня зустріч стала вирішальним моментом у відповіді світу на обидві кризи, які розглядаються як виклики міжнародному порядку, заснованому на правилах після Другої світової війни.
Окремо відзначено неспроможність розв'язувати глобальні проблеми в ООН через деструктивну позицію Китаю і Росії в Раді Безпеки.
Окрім цього, глави МЗС G7 також заявили, що мир і стабільність між Китаєм і Тайванем є "незамінним елементом безпеки та процвітання в міжнародному співтоваристві", і закликали до "мирного розв'язання проблем між берегами протоки".
Комюніке також закликало Китай "утриматися від погроз, примусу, залякування або застосування сили" в Східному і Південно-Китайському морях і не нарощувати "військову діяльність у регіоні".
- 16 квітня під час форуму на полях саміту G7 США, Канада, Велика Британія, Франція та Японія утворили альянс, аби витіснити Росію з міжнародного ринку ядерної енергії.
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