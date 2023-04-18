Країни G7 продовжать санкційний тиск на РФ і підтримку України

Про це йдеться в комюніке за результатами їхньої зустрічі в японському місті Каруїдзава.

"Воєнні злочини та інші жорстокості, такі як напади Росії на цивільне населення і критично важливу цивільну інфраструктуру, не можуть бути безкарними", – йдеться в комюніке.

"Ми як і раніше віддані посиленню санкцій проти Росії та повному їх виконанню… і підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявили міністри.

Очільники МЗС також наголосили на неприйнятності "безвідповідальної ядерної риторики Росії та її погроз розгорнути ядерну зброю в Білорусі".

Окрему увагу в комюніке приділено спробам інших держав допомогти Росії ухилитися від санкцій і надати військову підтримку.

"Ми підтверджуємо наш заклик до третіх сторін припинити допомогу Росії у веденні війни або заплатити за це високу ціну. Ми посилимо нашу координацію для запобігання і реагування на постачання зброї третіми сторонами до Росії та продовжимо вживати заходів проти тих, хто надає матеріальну підтримку Росії", – зазначено в документі.

Зокрема відомо, що погоджений топдипломатами документ підготовлений як шаблон для майбутнього саміту лідерів країн G7, який відбудеться в Хіросімі наступного місяця, і включає формулювання щодо Ірану, М’янми, нерозповсюдження ядерної зброї та інших важливих глобальних питань.

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Але особливу увагу в ньому приділено двом кризам:

зростаючим загрозам Китаю і його військовим маневрам навколо Тайваню;

вторгненню РФ в Україну й погрозам російського лідера застосувати тактичну ядерну зброю.

Міністри закордонних справ Японії, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Канади, Італії та Європейського Союзу підкреслили, що їхня нинішня зустріч стала вирішальним моментом у відповіді світу на обидві кризи, які розглядаються як виклики міжнародному порядку, заснованому на правилах після Другої світової війни.

Окремо відзначено неспроможність розв'язувати глобальні проблеми в ООН через деструктивну позицію Китаю і Росії в Раді Безпеки.

Окрім цього, глави МЗС G7 також заявили, що мир і стабільність між Китаєм і Тайванем є "незамінним елементом безпеки та процвітання в міжнародному співтоваристві", і закликали до "мирного розв'язання проблем між берегами протоки".

Комюніке також закликало Китай "утриматися від погроз, примусу, залякування або застосування сили" в Східному і Південно-Китайському морях і не нарощувати "військову діяльність у регіоні".