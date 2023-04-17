Про це інформує британське зовнішньополітичне відомство.

П’ять країн використовуватимуть ресурси та можливості секторів цивільної ядерної енергетики кожної країни, щоб підірвати контроль Росії на ланцюги постачань.

Угода США, Канада, Велика Британія, Франція та Японія підтримуватиме стабільне постачання палива для нинішніх потреб і гарантуватиме безпечну, надійну розробку палива для сучасних реакторів.

"Ця угода буде використана як основа для того, щоб повністю витіснити Путіна з ринку ядерного палива, і зробити це якомога швидше, щоб відрізати для нього ще один спосіб фінансування свого варварського нападу на Україну та фактично залишити Росію осторонь", - пише відомство.

На зустрічі міністрів енергетики G7 глава британського енергетичного відомства Грант Шаппс заявив, що це, поряд з інвестиціями в чистіші, дешевші та безпечніші відновлювані джерела енергії, стане ключовою частиною енергетичної незалежності Британії.

"Це наступний життєво важливий крок, об'єднання з іншими країнами, щоб показати Путіну, що Росії більше не раді, і зміцнення нашої глобальної енергетичної безпеки шляхом використання надійних міжнародних постачань ядерного палива з безпечних і надійних джерел.

Ми повинні перестати залежати від дорогого та імпортованого викопного палива і зосередитися на більш розумних енергетичних рішеннях", - наголосив Шаппс.