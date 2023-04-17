П'ять країн G7 утворили альянс для витіснення РФ із міжнародного ринку ядерної енергії
16 квітня під час форуму на полях саміту G7 США, Канада, Велика Британія, Франція та Японія утворили альянс, аби витіснити Росію з міжнародного ринку ядерної енергії
Про це інформує британське зовнішньополітичне відомство.
П’ять країн використовуватимуть ресурси та можливості секторів цивільної ядерної енергетики кожної країни, щоб підірвати контроль Росії на ланцюги постачань.
Угода США, Канада, Велика Британія, Франція та Японія підтримуватиме стабільне постачання палива для нинішніх потреб і гарантуватиме безпечну, надійну розробку палива для сучасних реакторів.
"Ця угода буде використана як основа для того, щоб повністю витіснити Путіна з ринку ядерного палива, і зробити це якомога швидше, щоб відрізати для нього ще один спосіб фінансування свого варварського нападу на Україну та фактично залишити Росію осторонь", - пише відомство.
На зустрічі міністрів енергетики G7 глава британського енергетичного відомства Грант Шаппс заявив, що це, поряд з інвестиціями в чистіші, дешевші та безпечніші відновлювані джерела енергії, стане ключовою частиною енергетичної незалежності Британії.
"Це наступний життєво важливий крок, об'єднання з іншими країнами, щоб показати Путіну, що Росії більше не раді, і зміцнення нашої глобальної енергетичної безпеки шляхом використання надійних міжнародних постачань ядерного палива з безпечних і надійних джерел.
Ми повинні перестати залежати від дорогого та імпортованого викопного палива і зосередитися на більш розумних енергетичних рішеннях", - наголосив Шаппс.
- Раніше стало відомо, що росіяни будують у Білорусі сховище для тактичної ядерної зброї. А 31 березня стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність прийняти від Росії й стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.
- Згодом генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі є спробою залякати Захід, але Альянс не піддаватиметься на ядерний шантаж.
- 4 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Білорусь отримала "Іскандери", здатні використовувати ядерний заряд.
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