Про це інформує Укрінформ з посиланням на міністерку закордонних справ ФРН Анналену Бербок під час зустрічі очільників МЗС G7.

"Як кризова команда в тривалій місії, G7 минулого року протиставляла російській агресії навпроти один бар'єр за іншим: зимовою допомогою для людей в Україні, антиросійськими санкціями та обмеженням цін на нафту. За нашої підтримки Україні вистояла проти російської енергетичної війни та зимового наступу», - сказала дипломат.

Під час зустрічі в Японії представники Великої Сімки підтвердять і посилять зобов'язання.

"Наразі йдеться про те, аби показати Путіну нашу рішучість щодо того, що він не досягне своїх цілей також через виснаження та втому", - наголосила Бербок.

Міністерка закордонних справ Німеччини вважає, що G7 - група найбільш розвинених демократичних держав, у протистоянні з автократичними силами, коли її партнери та друзі в усьому світі мають довіру до них.

"Як G7, ми сильні разом, тому що ми точно знаємо, за що ми стоїмо: за міжнародний порядок, в якому верховенство права та міжнародне право мають пріоритет перед правом сильнішого. За економічні відносини, які базують не на залежностях, а на справедливості та загальних правилах конкуренції", - додала Бербок.

16 квітня під час форуму на полях саміту G7 США, Канада, Велика Британія, Франція та Японія утворили альянс, аби витіснити Росію з міжнародного ринку ядерної енергії.