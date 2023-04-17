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Путін не досягне своїх цілей в Україні через виснаження та рішучість G7, - Бербок

17 квітня, 2023 понедiлок
08:21
Світ Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що російський диктатор Володимир Путін не досягне своїх цілей в Україні через виснаження та рішучість G7

Про це інформує Укрінформ з посиланням на міністерку закордонних справ ФРН Анналену Бербок під час зустрічі очільників МЗС G7.

"Як кризова команда в тривалій місії, G7 минулого року протиставляла російській агресії навпроти один бар'єр за іншим: зимовою допомогою для людей в Україні, антиросійськими санкціями та обмеженням цін на нафту. За нашої підтримки Україні вистояла проти російської енергетичної війни та зимового наступу», - сказала дипломат. 

Під час зустрічі в Японії представники Великої Сімки підтвердять і посилять зобов'язання.

"Наразі йдеться про те, аби показати Путіну нашу рішучість щодо того, що він не досягне своїх цілей також через виснаження та втому", - наголосила Бербок. 

Міністерка закордонних справ Німеччини вважає, що G7 - група найбільш розвинених демократичних держав, у протистоянні з автократичними силами, коли її партнери та друзі в усьому світі мають довіру до них.

"Як G7, ми сильні разом, тому що ми точно знаємо, за що ми стоїмо: за міжнародний порядок, в якому верховенство права та міжнародне право мають пріоритет перед правом сильнішого. За економічні відносини, які базують не на залежностях, а на справедливості та загальних правилах конкуренції", - додала Бербок.

16 квітня під час форуму на полях саміту G7 США, Канада, Велика Британія, Франція та Японія утворили альянс, аби витіснити Росію з міжнародного ринку ядерної енергії.  

Росія
Японія
G7
Війна з Росією
Велика сімка
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