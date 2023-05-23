В ОП розповіли, чому Зеленський не зустрівся з президентом Бразилії під час саміту G7

Про це розповів заступник голови Офісу президент України Ігор Жовква в інтерв'ю "Радіо Свобода",

"Нічого з президентом Бразилії не сталося. У дипломатії є таке поняття, як неспівпадіння графіків. От це і сталося", - сказав він.

Жовква зауважив, що Зеленський перебував в Японії менше ніж добу, а скільки там перебував президент Бразилії - невідомо. Утім, за його словами, президент України хотів зустрітися і, очевидно, президент Бразилії теж мав такий намір.

"Не вийшло. Не зустрілися", - резюмував заступник голови ОП.

Він додав, що зустріч лідерів двох держав можлива в майбутньому і що в Україні знають про пропозицію Бразилії.

"Нещодавно був представник президента Бразилії в Києві. Думаю, що з’явиться і нагода на відповідних міжнародних майданчиках поговорити, як Бразилія бачить насправді те, що відбувається в Україні. Якщо ця країна висуває відповідні мирні пропозиції, вона має розуміти, що ці пропозиції мають лягати в основу чи бути частиною українського плану, української формули миру", - наголосив Жовква.