"Треба поговорити": Зеленський готовий зустрітися з президентом Бразилії
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що йому "треба поговорити" із президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лула да Сілвою, а також, що він зацікавлений у зустрічі у будь-якому форматі
Про це він заявив він під час інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ.
Президент наголосив, що пропонував своєму бразильському колезі провести зустріч у будь-якому форматі та неодноразово запрошував його відвідати Україну, зокрема, коли Лула да Сілва перебував із візитом у Європі.
"Потім у мене були на G7 зустрічі різні. І хтось казав, що це ми не знайшли часу. Це маячня… Щось там на G7 не склалося…, але це точно не з нашої сторони", - уточнив Зеленський.
Окрім цього, він також підкреслив, що їм із лідером Бразилії "треба поговорити".
Глава держави зауважив, що Україна зацікавлена, щоб якомога більше країн підтримали її чи принаймні не підтримували б Росію, якщо не готові підтримувати Україну.
- Нагадаємо, 16 квітня Луїс Інасіо Лула да Сілва звинуватив Володимира Путіна та Володимира Зеленського у тому, що вони "не роблять кроків для примирення" та заявив, що необхідно створити аналог G20, аби завершити війну в Україні.
- Також лідер Бразилії наголосив, що США повинні припинити "заохочувати війну" на території України й "почати говорити про мир".
- 22 квітня Лула да Сілва у відповідь на запрошення відвідати Україну пообіцяв відправити до Києва свого спеціального помічника.
- 22 травня лідер Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що президент України Володимир Зеленський не прийшов на заплановану зустріч під час саміту Великої сімки у Японії. В Офісі президента України пояснили, що зустріч не відбулася через "неспівпадіння графіків"
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