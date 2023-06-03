Про це він заявив він під час інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ.

Президент наголосив, що пропонував своєму бразильському колезі провести зустріч у будь-якому форматі та неодноразово запрошував його відвідати Україну, зокрема, коли Лула да Сілва перебував із візитом у Європі.

"Потім у мене були на G7 зустрічі різні. І хтось казав, що це ми не знайшли часу. Це маячня… Щось там на G7 не склалося…, але це точно не з нашої сторони", - уточнив Зеленський.

Окрім цього, він також підкреслив, що їм із лідером Бразилії "треба поговорити".

Глава держави зауважив, що Україна зацікавлена, щоб якомога більше країн підтримали її чи принаймні не підтримували б Росію, якщо не готові підтримувати Україну.