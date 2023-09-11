"Це вирішують суди": президент Бразилії змінив свою думку щодо ймовірності арешту Путіна
Президент Бразилії Лула да Сільва змінив свою думку щодо ймовірності арешту російського диктатора Володимира Путіна. Тепер він каже, що ці питання вирішують суди
Заява да Сілви прозвучала 11 вересня, передає UOL.
Нагадаємо, що Бразилія є підписантом Римського статуту, відповідно зобов'язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.
"Я не знаю, чи суд, я не знаю, чи бразильська система правосуддя заарештує його (Путіна, - ред.). Це вирішують суди, а не (бразильський, - ред.) уряд і не парламент. Це важливо. Я дуже хочу вивчити це питання щодо цього Міжнародного кримінального суду, тому що Сполучені Штати його не підписали, Росія також не є його підписантом. Отже, я хочу знати, чому Бразилія є підписантом суду, який США не приймають", - сказав президент Бразилії.
- 17 березня 2023 року Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Його підозрюють у незаконній депортації українських дітей.
- У серпні прокурор Міжнародного кримінального суду заявив, що може видати нові ордери на арешт Путіна, зокрема за воєнні злочини групи ПВК Вагнера.
- 10 вересня Лула да Сілва заявив, що російського президента Володимира Путіна не заарештують, якщо він відвідає зустріч G20 у Ріо-де-Жанейро наступного року.
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