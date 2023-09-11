"Це вирішують суди": президент Бразилії змінив свою думку щодо ймовірності арешту Путіна

Заява да Сілви прозвучала 11 вересня, передає UOL.

Нагадаємо, що Бразилія є підписантом Римського статуту, відповідно зобов'язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.

"Я не знаю, чи суд, я не знаю, чи бразильська система правосуддя заарештує його (Путіна, - ред.). Це вирішують суди, а не (бразильський, - ред.) уряд і не парламент. Це важливо. Я дуже хочу вивчити це питання щодо цього Міжнародного кримінального суду, тому що Сполучені Штати його не підписали, Росія також не є його підписантом. Отже, я хочу знати, чому Бразилія є підписантом суду, який США не приймають", - сказав президент Бразилії.