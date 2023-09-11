Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ "Це вирішують суди": президент Бразилії змінив свою думку щодо ймовірності арешту Путіна

"Це вирішують суди": президент Бразилії змінив свою думку щодо ймовірності арешту Путіна

11 вересня, 2023 понедiлок
10:29
Світ Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва

Президент Бразилії Лула да Сільва змінив свою думку щодо ймовірності арешту російського диктатора Володимира Путіна. Тепер він каже, що ці питання вирішують суди

Заява да Сілви прозвучала 11 вересня, передає UOL.

Нагадаємо, що Бразилія є підписантом Римського статуту, відповідно зобов'язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.

"Я не знаю, чи суд, я не знаю, чи бразильська система правосуддя заарештує його (Путіна, - ред.). Це вирішують суди, а не (бразильський, - ред.) уряд і не парламент. Це важливо. Я дуже хочу вивчити це питання щодо цього Міжнародного кримінального суду, тому що Сполучені Штати його не підписали, Росія також не є його підписантом. Отже, я хочу знати, чому Бразилія є підписантом суду, який США не приймають", - сказав президент Бразилії.

  • 17 березня 2023 року Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Його підозрюють у незаконній депортації українських дітей.
  • У серпні прокурор Міжнародного кримінального суду заявив, що може видати нові ордери на арешт Путіна, зокрема за воєнні злочини групи ПВК Вагнера.
  • 10 вересня Лула да Сілва заявив, що російського президента Володимира Путіна не заарештують, якщо він відвідає зустріч G20 у Ріо-де-Жанейро наступного року.
Новини
Володимир Путін
Бразилія
Читайте також:
Україна - Англія
10 вересня, 2023 неділя
Відбір на Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після 5-го туру
ЗСУ
10 вересня, 2023 неділя
Російська армія втратила в Україні за добу 490 військових, 10 танків і засіб ППО
Кшиштоф Зануссі
Автор Леся Вакулюк
10 вересня, 2023 неділя
Кшиштоф Зануссі: Українців від росіян відрізняє Майдан - здатність до бунту, яку завжди мала Запорізька Січ
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.41
    Купівля 37.41
    Продаж 38.18
  • EUR
    Купівля 40.23
    Продаж 41.27
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
11 вересня
10:43
крилата ракта "Калібр"
Росіяни утримують у Чорному морі 10 кораблів: ситуація з ракетоносіями
10:31
Обстріл Дніпропетровщини 11 вересня
Окупанти завдали ударів по 9 областях України: є загиблий та троє поранених
10:30
СБУ затримала коригувальника нових атак по столичним ТЕЦ: ним виявився нацгвардієць
10:30
Огляд
міжнародний огляд
ЄС розшириться, щоб Путін не захопив нові землі, екзистенційна загроза для України – корупція. Акценти світових ЗМІ 11 вересня
10:23
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець: На півдні ЗСУ створюють передумови для подальшого просування, є позитивні зміни біля Бахмута
10:08
Збиті російські безпілотники
Уночі сили ППО знищили 13 ворожих безпілотників
10:04
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 вересня: яка актуальна ціна євро та долара у банках
10:02
OPINION
Володимир Єрмоленко
Україна — це передусім нація всупереч
09:56
Оновлено
Кривий Ріг
Росіяни завдали масованого удару по Кривому Рогу: пускали "шахеди" та ракети
09:44
Обстріл Дніпропетровщини 11 вересня
Армія РФ атакувала Дніпропетровщину ракетами та дронами: є руйнування
09:40
Олександр Маковей, Ігри Нескорених
Україна здобула 6 медалей у перший день Ігор Нескорнеих-2023
09:34
людина спить
Невролог пояснив, чому вранці небезпечно відкладати сигнал будильника
09:29
мобілізація на росії, чмобіки
Британська розвідка пояснила, як мобілізація впливає на ІТ-галузь в Росії
09:09
Анналена Бербок
Голова МЗС Німеччини Бербок прибула з неоголошеним візитом до Києва
09:09
Оновлено
ЗСУ
ЗСУ звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, - Міноборони
09:07
Луїс Рубіалес та Дженіфер Ермосо
В Іспанії президент федерації футболу оголосив про відставку через скандал із поцілунком гравчині
09:01
Путін і Кім Чен Ин
КНДР постачає зброю Росії для затягування боїв в Україні, але це не змінить хід війни, - Bloomberg
08:52
Ексклюзив
хасиди-паломники в Умані
Влада Умані назвала кількість хасидів, які уже прибули до міста
08:24
Ентоні Блінкен
"Для танго потрібні двоє": Блінкен розповів, чи можливі переговори Зеленського і Путіна
08:09
Оновлено
росія мобілізація
Українські захисники за добу знищили 580 окупантів, 6 танків та 28 артсистем, - Генштаб
08:00
Ексклюзив
острів Зміїний
У Силах оборони пояснили, чому ворог постійно завдає ударів по острову Зміїний
08:00
OPINION
Агія Загребельська
Як працює магія "Міжнародних спонсорів війни"?
07:49
Ганс-Дітер Флік
Збірна Німеччини з футболу погнала тренера після ганебної поразки від Японії
07:37
ЗСУ, контрнаступ
В ISW підтвердили просування ЗСУ на двох напрямках
07:35
Джо Байден
Байден запевнив, що учасники саміту G20 дійшли згоди щодо миру в Україні
06:56
російська армія, мобілізація
Росіяни відмовляються евакуювати з поля бою власних поранених та вбитих солдатів, - ISW
06:53
Збірна Німеччини з баскетболу
Німеччина вперше в історії виграла ЧС з баскетболу, США залишилися без медалей
06:31
Новак Джокович
Джокович переміг росіянина у фіналі US Open
05:58
Сергій Суровікін
Суровікін отримав нове призначення після відставки з посади командувача повітряно-космічних сил РФ, - ISW
05:25
Роберт Левандовські (праворуч), Албанія - Польща
Євро-2024: Польща програла Албанії, результати інших матчів 10 вересня
00:52
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Україна розробила механізм повернення українських дітей, - Лубінець
00:27
Володимир Зеленський
Якщо ЗСУ штовхнуть росіян з півдня, вони втечуть, - Зеленський
00:01
Сумщина, Сумська область, російський обстріл
Армія РФ 24 рази обстріляла прикордоння Сумщини: пошкоджена вежа мобільного зв'язку
2023, неділя
10 вересня
23:29
FPV-дрон KH-S7
В Україні створили новий ударний FPV-дрон
22:56
Кадри катівні на Харківщині, де бойовики "ЛНР" влаштовували тортури мешканцям
Катування українців є частиною державної політики РФ, - ООН
22:21
ЗСУ
Зеленський підтвердив просування ЗСУ на сході та півдні України
22:06
Оновлено
На Донеччині росіяни обстріляли авто з волонтерами: загинули громадяни Іспанії та Канади
21:40
кордон Польща
Польських прикордонників закидали камінням 7 невідомих людей у білоруській формі
21:25
Російську важкоатлетку Каширіну позбавили золотих медалей та заборонили брати участь в змаганнях на 8 років через допінг
21:23
БМП CV90 збройних сил Норвегії
Україна та Швеція планують спільно виготовити тисячу БМП CV-90 для українських військових
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV