Голова МКС не виключає нові ордери на арешт Путіна, зокрема за злочини вагнерівців

Про це заявив голова МКС Пьотр Гофманський у коментарі Голосу Америки.

За словами Гофманського, нові ордери на арешт залежать у першу чергу від дій прокурора Міжнародного кримінального суду.

"Він може зробити запит на ордер на арешт в досудових суддів МКС, які вирішать, чи є підстави для видачі майбутніх ордерів на арешт. Але безумовно прокурор чітко заявив, що він активно займається новими розслідуваннями в Україні, так само як і в інших країнах та ми очікуємо, що буде більше дій з цього приводу", - говорить Гофманський.

Справа щодо депортації дітей - не єдина справа, яку розслідує МКС. І це може призвести до нових ордерів на арешт Путіна та найвищого керівництва Росії.

За словами голови МКС, однією з причин нових ордерів на арешт може бути справа про воєнні злочини ПВК Вагнера. Статус цієї групи з точки зору закону в Росії ще залишається невизначеним.

Один із доказів прямих зв’язків російської влади із бойовиками ПВК Вагнера надав нещодавно сам Путін. Він визнав, що Москва з травня 2022 року по травень 2023 року повністю фінансувала найманців, витративши на них близько 1 мільярда доларів з бюджету.

На думку експертів з міжнародного права, ця заява Путіна зробить легшою роботу міжнародних судів з переслідування російського керівництва за злочини, скоєні вагнерівцями.