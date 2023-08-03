Голова МКС не виключає нові ордери на арешт Путіна, зокрема за злочини вагнерівців
Прокурор Міжнародного кримінального суду може видати нові ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна за воєнні злочини групи ПВК Вагнера
Про це заявив голова МКС Пьотр Гофманський у коментарі Голосу Америки.
За словами Гофманського, нові ордери на арешт залежать у першу чергу від дій прокурора Міжнародного кримінального суду.
"Він може зробити запит на ордер на арешт в досудових суддів МКС, які вирішать, чи є підстави для видачі майбутніх ордерів на арешт. Але безумовно прокурор чітко заявив, що він активно займається новими розслідуваннями в Україні, так само як і в інших країнах та ми очікуємо, що буде більше дій з цього приводу", - говорить Гофманський.
Справа щодо депортації дітей - не єдина справа, яку розслідує МКС. І це може призвести до нових ордерів на арешт Путіна та найвищого керівництва Росії.
За словами голови МКС, однією з причин нових ордерів на арешт може бути справа про воєнні злочини ПВК Вагнера. Статус цієї групи з точки зору закону в Росії ще залишається невизначеним.
Один із доказів прямих зв’язків російської влади із бойовиками ПВК Вагнера надав нещодавно сам Путін. Він визнав, що Москва з травня 2022 року по травень 2023 року повністю фінансувала найманців, витративши на них близько 1 мільярда доларів з бюджету.
На думку експертів з міжнародного права, ця заява Путіна зробить легшою роботу міжнародних судів з переслідування російського керівництва за злочини, скоєні вагнерівцями.
- Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна. Рішення МКС пов'язане з воєнними злочинами Путіна та Львової-Бєлової. Вони підозрюються у незаконній депортації українського населення, зокрема дітей.
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