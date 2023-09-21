Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з Шольцом, фон дер Ляєн та Йоганнісом

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зеленський поінформував Шольца про ситуацію на лінії фронту й першочергові потреби сил оборони України. Президент України відзначив важливість подальшого посилення української ППО для захисту цивільної інфраструктури напередодні зими та функціонування "зернового коридору". Він наголосив, що отримання додаткових потужностей протиповітряної оборони дасть змогу зміцнити захист чорноморських портів та історичної спадщини Одеси.

Переговори з Урсулою фон дер Ляєн, Клаусом Йоганнісом і віцепремʼєр-міністеркою Болгарії Марією Габріель стосувалися доступу української аграрної продукції на ринок ЄС.

"Україна – майбутній член ЄС, і ми маємо спільно працювати над постійною лібералізацією торгівлі та недопущенням будь-яких односторонніх обмежень", - сказав Зеленський.

Він також розповів, що Україна разом з Румунією та Болгарією шукає способи збільшення транзиту "Шляхами солідарності". Зокрема, через територію Румунії забезпечується понад 60% транзиту українського зерна, яке ним проходить.

Також сторони обговорили альтернативні шляхи, які дадуть змогу суттєво наростити транзит і водночас зменшити навантаження на румунський і болгарський внутрішні ринки.

Що відомо про заборону на імпорт агропродукції з України

7 квітня Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, а 15 квітня країна затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі.

У квітні Болгарія, Словаччина та Угорщина також вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України.

5 червня Європейський Союз ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України для п’яти членів ЄС до 15 вересня, але пообіцяв поступово їх скасувати.

Європейська комісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

19 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна подасть позов до Світової організації торгівлі та може у відповідь заборонити імпорт товарів з Польщі, Угорщини та Словаччини.

Натомість 20 вересня президент Анджей Дуда розкритикував дії України щодо польського ембарго на українське зерно і заявив, що він та його уряд захищатимуть інтереси польських фермерів.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також відреагував на виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН і заявив про можливе розширення заборони на експорт продуктів, якщо Київ продовжить "загострювати конфлікт".