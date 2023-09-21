"Якщо ми не отримаємо допомогу, то програємо війну": Зеленський провів закриту зустріч з конгресменами США

Про це журналістам сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, інформує "Європейська правда".

Шумер відмовився говорити про подробиці зустрічі Зеленського з членами Конгресу, а також відповідати на питання журналістів.

"Було єдине речення, яке підсумувало (нашу розмову, – ред.), і я процитую його дослівно. Пан Зеленський сказав: "Якщо ми не отримаємо допомоги, то програємо війну", – сказав демократ.

Водночас голова Палати представників США Кевін Маккарті заявив журналістам, що не змінив своєї позиції та не буде підтримувати схвалення пакета допомоги Україні на суму 24 мільярди доларів, вимагаючи від Білого дому більшої боротьби з нелегальною міграцією.

"Я більш ніж готовий це (допомогу Україні, – ред.) розглянути. Але я знаю: якщо президент (Байден, – ред.) зосередиться лише на цьому, то проігнорує той факт, що 10 тисяч людей щойно перетнули кордон", – цитує Маккарті CNN.

Він водночас додав, що поставив Зеленському низку запитань, а розмова з ним була "хорошою" і "продуктивною".

За повідомленням CNN, Маккарті відмовився провести спільне засідання Палати представників та Сенату США, на якому міг би виступити президент України. Подібний виступ відбувся у грудні 2022 року, і тоді американські парламентарі зустріли Зеленського оваціями.

Однак цього разу Маккарті заявив, що Конгрес "не має часу на проведення спільного засідання": "Тому я вчинив так само, як з прем'єр-міністром Італії або прем'єр-міністром Великобританії", - сказав він.

У Офісі президента зазначили, що Зеленський провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті, лідером Республіканської партії в Палаті представників Стівом Скалізом і лідером Демократичної партії в Палаті представників США Хакімом Джефрісом.

Глава держави зазначив, що Україна щиро вдячнa Палаті представників, Конгресу, обом партіям, президенту США, його адміністрації та всьому американському народові за непохитну підтримку.

Зеленський поінформував учасників зустрічі про ситуацію на полі бою. Було обговорено першочергові оборонні потреби України й посилення спроможностей української ППО, особливо напередодні зимового періоду.

"І, щоб перемогти, ми повинні бути разом. І перемагати разом. Ми розраховуємо на вас, на вашу постійну підтримку", – акцентував глава держави.