Байден прийме Зеленського у Білому домі: хоче почути оцінку ситуації на полі бою, - Кірбі

Про це повідомив на брифінгу в Нью-Йорку координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Президент (Байден – ред.) з нетерпінням чекає, щоб почути від Президента Зеленського про український контрнаступ, а також прогрес, якого вони досягають – свого роду його власну оцінку того, як виглядає ситуація на полі бою", - розповів Кірбі.

Крім того, за його словами, Байден хоче запевнити Зеленського: коли США кажуть, що залишатимуться з Україною допоки це буде необхідно, то українці мають розуміти, що підтримка продовжуватиметься.

Кірбі підкреслив, що зустріч у Білому домі відбуватиметься в "критично важливий час". Він нагадав, що ЗСУ продовжують досягати успіхів у контрнаступі, Росія звертається до інших країн-вигнанців, таких як КНДР, а міжнародна спільнота об’єднується на підтримку України, зокрема у форматі "Рамштайн".

Представник Білого дому підтвердив, що Президент України під час візиту до Вашингтона планує відвідати Конгрес США. "Для членів Конгресу важливо почути безпосередньо від Президента Зеленського все те саме, що почує від нього президент Байден", - додав представник американської адміністрації.

Також Кірбі підкреслив, що український лідер постійно в публічному й приватному порядку висловлював вдячність за все, що Сполучені Штати роблять для підтримки ЗСУ.