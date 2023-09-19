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Байден прийме Зеленського у Білому домі: хоче почути оцінку ситуації на полі бою, - Кірбі

19 вересня, 2023 вiвторок
04:19
Суспільство Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден

Джо Байден з нетерпінням чекає зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі, аби почути від нього особисто про розвиток подій в Україні, зокрема, щодо прогресу в контрнаступі ЗСУ

Про це повідомив на брифінгу в Нью-Йорку координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Президент (Байден – ред.) з нетерпінням чекає, щоб почути від Президента Зеленського про український контрнаступ, а також прогрес, якого вони досягають – свого роду його власну оцінку того, як виглядає ситуація на полі бою", - розповів Кірбі.

Крім того, за його словами, Байден хоче запевнити Зеленського: коли США кажуть, що залишатимуться з Україною допоки це буде необхідно, то українці мають розуміти, що підтримка продовжуватиметься.

Кірбі підкреслив, що зустріч у Білому домі відбуватиметься в "критично важливий час". Він нагадав, що ЗСУ продовжують досягати успіхів у контрнаступі, Росія звертається до інших країн-вигнанців, таких як КНДР, а міжнародна спільнота об’єднується на підтримку України, зокрема у форматі "Рамштайн".

Представник Білого дому підтвердив, що Президент України під час візиту до Вашингтона планує відвідати Конгрес США. "Для членів Конгресу важливо почути безпосередньо від Президента Зеленського все те саме, що почує від нього президент Байден", - додав представник американської адміністрації.

Також Кірбі підкреслив, що український лідер постійно в публічному й приватному порядку висловлював вдячність за все, що Сполучені Штати роблять для підтримки ЗСУ.

  • Володимир Зеленський у понеділок, 18 вересня, розпочав візит до США. Він, зокрема, візьме участь у роботі 78-ї сесії Генасамблеї ООН, виступить у Раді Безпеки та проведе зустрічі з іноземними лідерами. 21 вересня Зеленський відвідає з візитом Вашингтон.
  • 15 вересня стало відомо, що Володимир Зеленський 21 вересня зустрінеться із президентом США Джо Байденом .
  • 18 вересня повідомлялося, що Володимир Зеленський проведе у Нью-Йорку двосторонню зустріч із президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою.

ООН
Володимир Зеленський
Джо Байден
США
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