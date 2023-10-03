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Пентагон готовий передати Україні ATACMS: чекає на згоду Байдена, - Bloomberg

3 жовтня, 2023 вiвторок
15:03
Війна з Росією ракета ATACMS

Пентагон готовий дуже швидко надати Україні ракети ATACMS – чекають лише остаточної згоди президента США Джо Байдена

Про це повідомило агентство Bloomberg.

У міністерстві оборони США заявили про готовність передати Україні частину ракет великої дальності ATACMS з касетною бойовою частиною, як тільки американський президент Джо Байден ухвалить відповідне рішення

Як пишуть журналісти, помічник глави Пентагону з питань закупівель Даг Буш розповів, що "армія вже давно готова до такого розвитку подій" і готова "діяти швидко".

Водночас посадовець зазначив, що тип ракет, які Сполучені Штати в перспективі відправлять Україні, вже визначені.

"Ми готові (передати Україні ракети ATACMS — Ред.), коли і якщо президент вирішить це зробити", — підкреслив Буш.

Bloomberg додає, що існує кілька модифікацій ракет, зокрема з касетними боєприпасами чи звичайними боєголовками. Касетне озброєння ATACMS має дальність 25-300 кілометрів. Ракети несуть 300-950 касетних боєприпасів.

Що відомо про відправлення ATACMS Україні

19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії.

Наприкінці травня представники Конгресу США вже закликали Байдена відправити в Україну згадані ракети. У листі, адресованому президенту США, лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на постачання в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS).

10 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS. А 21 червня комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до Байдена із закликом негайного надати Україні ATACMS.

Видання WP повідомило, що США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі Еспресо зазначив, що Україні потрібні саме касетні ракети ATACMS, але не факт, що вони є у США.

Вже у вересні стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.

Також повідомлялось, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які відразу оснащені касетними боєприпасами. The Wall Street Journal писав, що Україна близька до того, щоб отримати від США ракети ATACMS вже цієї осені.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен, заявив, що українські військові використовуватимуть американські ракети так, як вони вважають самі.

22 вересня під час переговорів президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що Україна отримає невелику кількість ракет ATACMS

28 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що надання Україні ракет дальнього радіуса дії обговорювали під час зустрічі президент Володимир Зеленський, очільник США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц минулого тижня.

Пентагон
Джо Байден
США
зброя для України
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