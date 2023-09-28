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Зеленський говорив про ракети TAURUS особисто з Шольцом, а передача ATACMS Україні - лише питання часу, - Кулеба

28 вересня, 2023 четвер
12:29
Світ ракети Taurus

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що надання Україні ракет дальнього радіуса дії обговорювали під час зустрічі президент Володимир Зеленський, очільник США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц минулого тижня

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Тема TAURUS була на зустрічі президента Зеленського з канцлером ФРН Шольцом, а тема ATACMS була на зустрічі з президентом США Байденом. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак працює із Джейком Салліваном, я працюю відповідно до Ентоні Блінкеном для того, щоб якомога швидше це питання було вирішено. І я переконаний, що постачання в Україну ракет ATACMS – це питання часу", – заявив голова МЗС.

Кулеба наголосив, що так само раніше Україна розв'язувала завдання щодо інших типів зброї.

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Міністр вказав на два ключові аспекти у питанні військової допомоги: перший - це стабільність постачання тих видів зброї, які були вже відкриті для передачі з початку російської агресії. Другий аспект стосується "закритих" позицій, до яких наразі належать далекобійні ракети ATACMS з США та TAURUS з Німеччини.

"Що стосується стабільності. Є перший блок, і тут з розмови президента з міністром оборони США Остіном чітко видно, що в США продовжують планування і докладають усіх зусиль для того, щоб обіцяна нам зброя, амуніція і снаряди в необхідній кількості постачалися стабільно та швидко. Але є другий блок, який Україна започаткувала, – це, власне, спільне виробництво зброї", – сказав Кулеба і додав, що питання ще розглядатимуть за кілька днів на Форумі оборонних індустрій в Києві.

  • 15 вересня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв рішення щодо надання Україні ракет Taurus за тиждень-два і пояснив, чому уряд потребує більше часу на роздуми
  • Під час переговорів президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що Україна отримає невелику кількість ракет ATACMS
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зброя для України
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