Зеленський говорив про ракети TAURUS особисто з Шольцом, а передача ATACMS Україні - лише питання часу, - Кулеба

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Тема TAURUS була на зустрічі президента Зеленського з канцлером ФРН Шольцом, а тема ATACMS була на зустрічі з президентом США Байденом. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак працює із Джейком Салліваном, я працюю відповідно до Ентоні Блінкеном для того, щоб якомога швидше це питання було вирішено. І я переконаний, що постачання в Україну ракет ATACMS – це питання часу", – заявив голова МЗС.

Кулеба наголосив, що так само раніше Україна розв'язувала завдання щодо інших типів зброї.

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Міністр вказав на два ключові аспекти у питанні військової допомоги: перший - це стабільність постачання тих видів зброї, які були вже відкриті для передачі з початку російської агресії. Другий аспект стосується "закритих" позицій, до яких наразі належать далекобійні ракети ATACMS з США та TAURUS з Німеччини.

"Що стосується стабільності. Є перший блок, і тут з розмови президента з міністром оборони США Остіном чітко видно, що в США продовжують планування і докладають усіх зусиль для того, щоб обіцяна нам зброя, амуніція і снаряди в необхідній кількості постачалися стабільно та швидко. Але є другий блок, який Україна започаткувала, – це, власне, спільне виробництво зброї", – сказав Кулеба і додав, що питання ще розглядатимуть за кілька днів на Форумі оборонних індустрій в Києві.