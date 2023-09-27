Росіяни щось знають та бояться: Згурець про далекобійні ракети ATACMS і Taurus для України

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У російського жаху очі великі. Але українська сторона має вести чітке пояснення європейським партнерам, що Україна є учасником контролю над ракетними технологіями, який дозволяє нам отримувати системи озброєнь дальністю до 500 км. Це вкладається в максимальні можливості Taurus. Не 300 км, як має технічні обмеження ATACMS, а 500 км, як може летіти Taurus", - пояснив Згурець.

За його словами, росіяни щось знають, масштабують й перелякуються. Україні потрібно тиснути на європейських партнерів, щоб Бундесвер швидше провів ревізію Taurus і частину передав Україні.

"Якщо говорити про українську ракету "Нептун" версії земля-земля, то вона має дальність до 400 км, але з використанням додаткових паливних баків ця ракета може дійсно летіти на 1000 км", - додав Згурець.