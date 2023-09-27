Росіяни щось знають та бояться: Згурець про далекобійні ракети ATACMS і Taurus для України
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Україні потрібно тиснути на європейських партнерів, щоб Бундесвер швидше провів ревізію Taurus і частину передав Україні
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У російського жаху очі великі. Але українська сторона має вести чітке пояснення європейським партнерам, що Україна є учасником контролю над ракетними технологіями, який дозволяє нам отримувати системи озброєнь дальністю до 500 км. Це вкладається в максимальні можливості Taurus. Не 300 км, як має технічні обмеження ATACMS, а 500 км, як може летіти Taurus", - пояснив Згурець.
За його словами, росіяни щось знають, масштабують й перелякуються. Україні потрібно тиснути на європейських партнерів, щоб Бундесвер швидше провів ревізію Taurus і частину передав Україні.
"Якщо говорити про українську ракету "Нептун" версії земля-земля, то вона має дальність до 400 км, але з використанням додаткових паливних баків ця ракета може дійсно летіти на 1000 км", - додав Згурець.
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