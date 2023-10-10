Радник Байдена Салліван розповів хто опирався наданню Україні ATACMS

Про це радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів в інтерв’ю New Yorker.

Радник Байдена пояснив, що рішення США про надання того чи іншого озброєння Україні має свою логіку. Приміром, у випадку з танками Abrams Вашингтон прагнув досягти узгодженості з Німеччиною, у випадку касетних снарядів тривалий час проти був Державний департамент.

"Іноді (проти. – Ред.) був Пентагон або особисто президент, як у випадку з ATACMS", – розповів він.

Байден побоювався, що надання ATACMS означатиме для Росії "неприйнятну ескалацію", оскільки їхня дальність дозволяє уражати цілі на російській території. Але після рішення Великої Британії та Франції передати свої далекобійні ракети цей аргумент відпав.

Водночас високопосадовець Пентагону розповів New Yorker, що надання Україні далекобійних ракет "виснажило б наші запаси в той час, коли нам знадобляться ці ракети на випадок непередбачених обставин: чи то Іран, чи Північна Корея, чи Китай".

Сам же Салліван, за словами колишнього американського посадовця, до грудня 2022 року пропонував Байдену використовувати аргумент про надання Україні ATACMS для тиску на Росію, але президент США не хотів цього робити.

Що відомо про відправлення ATACMS Україні

19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії.

Наприкінці травня представники Конгресу США вже закликали Байдена відправити в Україну згадані ракети. У листі, адресованому президенту США, лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на постачання в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS).

10 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS. А 21 червня комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до Байдена із закликом негайного надати Україні ATACMS.

Видання WP повідомило, що США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі Еспресо зазначив, що Україні потрібні саме касетні ракети ATACMS, але не факт, що вони є у США.

Вже у вересні стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.

Також повідомлялось, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які відразу оснащені касетними боєприпасами. The Wall Street Journal писав, що Україна близька до того, щоб отримати від США ракети ATACMS вже цієї осені.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен, заявив, що українські військові використовуватимуть американські ракети так, як вони вважають самі.

22 вересня під час переговорів президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що Україна отримає невелику кількість ракет ATACMS

28 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що надання Україні ракет дальнього радіуса дії обговорювали під час зустрічі президент Володимир Зеленський, очільник США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц минулого тижня.

3 жовтня агентство Bloomberg повідомило, що Пентагон готовий дуже швидко надати Україні ракети ATACMS – чекають лише остаточної згоди президента США Джо Байдена.