"Отримали допомоги майже на пів мільярда": Умєров розповів про підсумки "Рамштайну-16"

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Маємо захищати наші міста, нашу інфраструктуру. З того, що важливо, майже на пів мільярда отримали допомоги – більшість це ППО, боєприпаси, підготовка до зими та F-16", – сказав Умєров під час пресконференції у Брюсселі.

Він додав, що отримав запевнення від США в продовженні допомоги Україні "стільки, скільки буде потрібно".

"Щодо продовження підтримки США. Міністр оборони США Ллойд Остін ще раз запевнив, що підтримка України продовжиться. Жодних затримок у поставках не буде ні до кінця року, ні після. США готові допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", - запевнив Умєров.