"Отримали допомоги майже на пів мільярда": Умєров розповів про підсумки "Рамштайну-16"
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що за підсумками 16-го засідання у форматі "Рамштайн" Україна отримала допомоги на $500 млн
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Маємо захищати наші міста, нашу інфраструктуру. З того, що важливо, майже на пів мільярда отримали допомоги – більшість це ППО, боєприпаси, підготовка до зими та F-16", – сказав Умєров під час пресконференції у Брюсселі.
Він додав, що отримав запевнення від США в продовженні допомоги Україні "стільки, скільки буде потрібно".
"Щодо продовження підтримки США. Міністр оборони США Ллойд Остін ще раз запевнив, що підтримка України продовжиться. Жодних затримок у поставках не буде ні до кінця року, ні після. США готові допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", - запевнив Умєров.
- 11 жовтня Ллойд Остін під час зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив про новий пакет військової допомоги для України у розмірі $200 млн.
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- Міноборони Литви пообіцяло, що надасть Україні дві пускові установки системи ППО NASAMS.
- Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що країни Альянсу підписали угоди на $4 млрд з виробниками боєприпасів для підсилення допомоги Україні.
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