Країни НАТО підписали угоди на $4 млрд з виробниками боєприпасів для підсилення допомоги Україні, - Столтенберг

Про це він заявив на пресконференції за підсумками зустрічі щодо підтримки України

"Ми протягом місяців тримаємо на порядку денному про посилення допомоги Україні. Ще минулого літа ми знали війна буде затяжною. Тому ми не можемо покладатись лише на те, що є на наших складах аби допомагати Україні. Ми надавали Україні те, що в нас було. Проте ми також почали нарощувати власні потужності з виробництва боєприпасів. Ми на різних платформах залучались до підсилення виробництва боєприпасів. На це потрібен час, але вже зараз наші союзники підписують нові контракти та збільшують виробництво. Країни НАТО підписали рамкові угоди на понад $4 млрд щодо виробництва боєприпасів. Це потрібно, щоб заповнювати наші склади та продовжувати допомагати Україні", - пояснив Столтенберг.

Генсек НАТО також прокоментував ядерні погрози РФ

"Риторика та погрози Росії щодо ядерної зброї просто безрозсудні. В Росії мають розуміти, що не можна допустити до ядерної війни. Це дуже небезпечний сценарій розвитку подій. Тому ми продовжуємо спостерігати за тим, що робить Росія. Також ми контролюємо і розміщення нашого не конвенційного озброєння. Тому, якщо Росія хоче вийти з угоди про нерозповсюдження ядерного озброєння, яке вона сама і ратифікувала, це лише свідчення їхньої неповаги до будь-чого", - прокоментував він.