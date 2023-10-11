Голова Пентагону анонсував новий пакет допомоги для України у розмірі $200 млн: що до нього увійде
Голова Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив про новий пакет військової допомоги для України у розмірі $200 млн
Про це він заявив під час зустрічі у форматі "Рамштайн".
"Я дуже радий, що США оголосить про новий пакет безпекової допомоги для України, обсягом у 200 мільйонів доларів, який включає також боєприпаси М9М і також абсолютно нові системи ППО, які будуть незабаром доставлені в Україну", - заявив Остін.
За його словами, пакет допомоги містить артилерію, ракети, боєприпаси ППО, протитанкову зброю, а також необхідне озброєння для боротьби з російськими безпілотниками.
"Цієї зими задачі нашої Контактної групи є подвійними: ми повинні продовжувати допомагати Україні справляти з викликами і також продовжувати розвивати можливості України у майбутніх небезпеках. Ми також повинні забезпечити необхідні потреби України, зокрема, у ППО та боєприпасах", - сказав голова Пентагону.
Таким чином загальна допомога США складатиме $43,9 млрд з початку повномасштабного вторгнення.
Остін анонсував так звану коаліцію можливостей: що це означає
"Наступним кроком у нашому довгостроковому баченні буде робота з нашими колегами-членами Контактної групи для організації того, що ми називаємо "коаліціями можливостей", - заявив голова Пентагону.
Зазначається, що ці коаліції відповідатимуть за координацію внесків членів коаліції для кожної головної сфери можливостей.
"Ми вже організували високоефективні коаліції, зосереджені на танках Leopard і тренуванні F-16, які зібрали ресурси з багатьох країн. Але тепер ми просуваємо цю концепцію на крок далі. Ми просимо країни організовувати коаліції, зосереджені на ширших можливостях, а не лише на конкретних платформах", - заявив Остін.
За його словами, учасники коаліції будуть думати, в якій царині можна наростити допомогу, яка зміцнила б загальну потугу України.
"Ми підсилимо навчання українських військових на території країн НАТО. Просимо країни, аби вони організовували такі коаліції, виходили за межі специфічних платформ і майданчиків", - сказав Остін.
- 10 жовтня стало відомо, що сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні, розміром від 60 до 100 млрд доларів.
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