Учасник Black Sabbath Батлер повідомив, що вони з Оззі Осборном домовилися дати останній концерт

Про це пише NME.

Британський музикант Ґізер Батлер, один з членів хеві-метал гурту Black Sabbath повідомив, що учасники бенду планують зібратися оригінальним складом для проведення останнього концерту. Раніше цього місяця Оззі Осборн заявив, що "скористається шансом" зіграти на останньому концерті Black Sabbath.

Батлер підтримав бажання Осборна влаштувати останній виступ Black Sabbath оригінальним складом.

"Звичайно, є інтерес з мого боку зробити це, але є велике "але" — доведеться поговорити про це з Біллом Вордом. Всі хочуть це зробити, [але я не знаю, чи він] здатний [це втілити]", - сказав басист.

Відомо, що в період з 2011 до 2017 років барабанник гурту Білл Ворд відмовився грати на шоу воззʼєднання Black Sabbath через "нерозумний" контракт.

"Оззі сподівався завершити все наступного року в Астоні, на стадіоні у Бірмінгемі "Астон Вілл". Я однозначно за це, щоб закінчити всю справу. Ми з Оззі погодилися, але щодо когось іншого я не впевнений", - зауважив Батлер.

Коли його запитали, чи захоче Ворд приєднатися до гурту для кількох пісень або, можливо, для запису, басист відповів: "Я так не думаю. Можливо, я не знаю. Я маю на увазі те, як технічні речі відбуваються сьогодні. Можливо, пару пісень, але хто знає?".

Раніше у травні Оззі Осборн розмірковував про останні концерти Black Sabbath і про те, що, на його думку, з групою не все ще завершено.

"Black Sabbath не завершили. Якби вони хотіли дати ще один концерт з Біллом, я б скористався нагодою. Знаєте, що було б круто? Якби ми пішли в клуб або кудись без попередження і просто встали і зробили це. Ми зіграли б у клубі", - поділився Осборн.

Про можливе воззʼєднання розмірковував і гітарист Тоні Айоммі.

"Було б чудово це зробити, але інше питання, чи це відбудеться. Але ми побачимо. Я маю на увазі, хто знає?", - прокоментував він.

На початку року Шерон Осборн, дружина та менеджерка Оззі, повідомляла, що Осборн планує "ще два концерти, щоб попрощатися", перш ніж повністю завершити виступати наживо.

У 2003 році Оззі Осборн потрапив в аварію на квадроциклі. Стан здоровʼя його хребта після аварії додатково погіршився після падіння, що сталось у 2019 році. У червні 2022 року Оззі переніс операцію, яка "змінила життя". Операція мала виправити наслідки аварії на квадроциклі.

Відтоді його неодноразово помічали з тростиною. Хоча у вересні 2022 року Оззі виступив у перерві з НФЛ, у лютому він оголосив, що завершує свою гастрольну діяльність через серйозні проблеми зі здоров'ям.

У квітні мережу шокували фото зовнішнього вигляду музиканта з прогулянки. У липні музикант повідомив, що не зможе взяти участь у фестивалі Power Trip, запланованому на жовтень, через стан здоровʼя.