Путін зустрінеться з Лукашенком у Мінську: про що говоритимуть
У понеділок, 19 грудня, президент Росії Володимир Путін зустрінеться в Мінську із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком
Про це повідомили на сайті президента Білорусі.
Зазначають, що переговори між президентами обох країн відбудуться у форматі "сам на сам".
Під час зустрічі Путін і Лукашенко детально обговорять хід реалізації прийнятих раніше союзних програм. Також приділять увагу співпраці в енергетичній сфері та питанням безпеки.
"Президенти обміняються думками щодо ситуації в країні та світі, обговорять спільні міри реагування на виклики", - ідеться в повідомлені.
Також у заяві зазначають, що до зустрічі президентів відбудуть переговори з очільниками міністерств і відомств Білорусі та Росії. Під час неї сторони обговорять найбільш актуальні питання "білорусько-російської інтеграції". При цьому в повідомленні не згадують про Україну.
Востаннє Володимир Путін був у Білорусі з візитом улітку 2019 року.
- 3 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр оборони Білорусі Віктор Хренін підписали протокол про внесення змін до угоди про "забезпечення регіональної безпеки".
- 4 грудня Інститут вивчення війни зазначив, що міністр оборони РФ Шойгу літав до Мінська, щоб знову натиснути на Лукашенка.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.2
-
EUR
Купівля 41.1Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе