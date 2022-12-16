Про це повідомили на сайті президента Білорусі.

Зазначають, що переговори між президентами обох країн відбудуться у форматі "сам на сам".

Під час зустрічі Путін і Лукашенко детально обговорять хід реалізації прийнятих раніше союзних програм. Також приділять увагу співпраці в енергетичній сфері та питанням безпеки.

"Президенти обміняються думками щодо ситуації в країні та світі, обговорять спільні міри реагування на виклики", - ідеться в повідомлені.

Також у заяві зазначають, що до зустрічі президентів відбудуть переговори з очільниками міністерств і відомств Білорусі та Росії. Під час неї сторони обговорять найбільш актуальні питання "білорусько-російської інтеграції". При цьому в повідомленні не згадують про Україну.

Востаннє Володимир Путін був у Білорусі з візитом улітку 2019 року.

3 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр оборони Білорусі Віктор Хренін підписали протокол про внесення змін до угоди про "забезпечення регіональної безпеки".

4 грудня Інститут вивчення війни зазначив, що міністр оборони РФ Шойгу літав до Мінська, щоб знову натиснути на Лукашенка.