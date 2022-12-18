Про це він розповів у вечірньому зверненні.

"На Ставці детально обговорили кордон. Захист кордону як із Росією, так і з Білоруссю – це теж постійний пріоритет. Готуємося до всіх можливих оборонних сценаріїв. Хто б і до чого не схиляв Мінськ, це їм так само не допоможе, як і всі інші хворі ідеї в цій війні проти України та українців", - зазначив Зеленський.

Відомо, що учасники засідання вислухали інформацію про актуальну чисельність та озброєння ворожих угруповань у Білорусі. Українські командувачі заявили, що Сили оборони готові реагувати на будь-який розвиток подій.

13 грудня у Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності збройних сил.

15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року. Нині країна-агресорка готує близько 200 тис. нових військових.

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