Зеленський скликав засідання Ставки: обговорили озброєння Білорусі та загрози з боку РФ
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Говорили, зокрема, про ситуацію в Білорусі
Про це він розповів у вечірньому зверненні.
"На Ставці детально обговорили кордон. Захист кордону як із Росією, так і з Білоруссю – це теж постійний пріоритет. Готуємося до всіх можливих оборонних сценаріїв. Хто б і до чого не схиляв Мінськ, це їм так само не допоможе, як і всі інші хворі ідеї в цій війні проти України та українців", - зазначив Зеленський.
Відомо, що учасники засідання вислухали інформацію про актуальну чисельність та озброєння ворожих угруповань у Білорусі. Українські командувачі заявили, що Сили оборони готові реагувати на будь-який розвиток подій.
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