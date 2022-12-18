Путін їде до Лукашенка, аби втягнути Білорусь у війну проти України, - генерал-лейтенант Наєв
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв назвав метою візиту російського диктатора Володимира Путіна до Білорусі намагання втягнути її у війну проти України
Відео з коментарем Наєва опублікували Об'єднані Сили ЗСУ у facebook.
За його словами, нещодавно Путін провів службову нараду з керівництвом збройних сил РФ, а відразу після цього анонсував зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, яку заплановано на 19 грудня.
"На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил Білорусі до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі", - сказав Наєв.
- 16 грудня стало відомо, що Володимир Путін зустрінеться в Мінську з Олександром Лукашенком.
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