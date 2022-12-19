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Кому вигідний план Кіссінджера?

Гість програми На зв’язку – дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі у 2005—2006 рр., двічі Голова Служби безпеки України, народний депутат України Валентин Наливайченко. Ведуча - Ірина Узлова

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Проєкт "На зв'язку" - авторська аналітична програма Ірини Узлової. На зв'язок із ведучою виходять російські опозиційні політики, українські лідери публічної думки. Теми програм - обговорення заяв Росії щодо війни в Україні, аналіз шантажу Кремля, прогноз подальшої тактики агресора, обмірковування ставлення західних партнерів до України та Росії.