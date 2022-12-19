На зв’язку 18.30: Чи змусить Путін Лукашенка піти танками на Україну?
Сьогодні о 18.30 YouTube телеканала Еспресо у проєкті “На зв'язку” ! Не пропустіть!
Чи дотисне Путін васала Лукашенка?
Наскільки високий ризик наступу на Київ версії 2.0?
Кому вигідний план Кіссінджера?
Гість програми На зв’язку – дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі у 2005—2006 рр., двічі Голова Служби безпеки України, народний депутат України Валентин Наливайченко. Ведуча - Ірина Узлова
Переглядати ефір та коментувати можна за посиланням:
Проєкт "На зв'язку" - авторська аналітична програма Ірини Узлової. На зв'язок із ведучою виходять російські опозиційні політики, українські лідери публічної думки. Теми програм - обговорення заяв Росії щодо війни в Україні, аналіз шантажу Кремля, прогноз подальшої тактики агресора, обмірковування ставлення західних партнерів до України та Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.21
-
EUR
Купівля 41.07Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе