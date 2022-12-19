Ніхто не зупинить РФ, якщо вона захоче бомбити Молдову, - дипломат Чалий

Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Валерій Чалий.

"Росіяни планували після 24 лютого пробити "південний" коридор, піти через Одесу до Придністров'я. Бажання в них залишилося, сценарій лежить на столі, його ніхто не скасовував. Чи вдасться реалізувати його? Залежить навіть не від Молдови, а від України. У Молдові розуміють, що просто просидіти цю війну не вдасться, що треба думати, попри можливості, про свої рішучі кроки", - зазначив він.

На думку Чалого, Молдова сидить і чекає на те, що все якось владнається.

"Мене молдовська позиція не дивує, тому що там непрості процеси всередині суспільства. Те, що робить, Мая Санду, як президент, вона виходить з ситуації. Там дуже багато проросійських підривних сил, які хочуть і можуть змінити політичну ситуацію в Молдові. Ми маємо враховувати це в Україні, коли закликаємо Молдову до більш рішучих дій. Все одно, я закликаю уряд Молдови дивитися, де вони можуть зробити внесок", - наголосив дипломат.

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За його словами, ключовим внеском була б інтенсифікація стосунків з Румунією.

"Справа не в тому, що це обов'язково може бути сухопутний коридор. Росія використовує стратегічну авіацію чи кораблі і направляє в Україну. А хто її зупинить - направляти їх в Молдову? Сценарій щодо нападу є, плани такі вже покладені на варіанти військових операцій, але вони не здійсняться, бо на заваді стоїть Україна", - підсумував Чалий.

1 травня видання The Times повідомило, що Росія має плани щодо вторгнення в Молдову.

10 травня очільниця Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що президент Росії Володимир Путін вирішив почати війну на території окупованого Придністров'я в Молдові

22 липня глава придністровського МЗС Віталій Ігнатьєв заявив, що Тирасполь має намір домагатися незалежності з подальшим приєднанням до Росії. Молдова сподівається на мирне вирішення конфлікту.

19 грудня керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце заявив, що ризик вторгнення РФ на молдовську територію зберігається і може реалізуватися вже у 2023 році, але це залежатиме від ходу бойових дій в Україні.