Про це у ефірі Еспресо заявив ексміністр оборони Молдови Анатоль Шалару.

"Єдина країна та партнер, який може допомогти нам зараз швидко вирішити питання з Придністров'ям, - це Україна. Це єдина країна, яка в разі потреби буде воювати за Молдову проти Росії, російської армії в Придністров'ї. Україна - єдина країна, яка зараз зацікавлена у вирішенні цього питання, тому що цей "молдовський Калінінград" як ніж в спині Молдови та України", - зазначив він.

На його думку, не потрібно перебільшувати значення російського контингенту у Придністров’ї.

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"Їх там менше ніж 2 тис. військових, з яких - тільки 30% є росіянами. Ця обмежена група російських військ перебуває там нелегально. На жаль, наша влада прислухалась до думки Європи. Німеччина була єдиною країною, яка підтримувала федералізацію Молдови. У Меркель та Путіна була окрема домовленість щодо Придністров'я та Молдови. Вони хотіли підтримувати цей режим там за допомогою РФ", - підсумував Шалару.