Про це в ефірі Еспресо заявив журналіст-розслідувач RISE Moldova Володимир Тхорик.

"Очільник МЗС Молдови заявив: щоб пережити країні зиму потрібен $1 млрд. Якщо Захід допоможе, то Молдова переживе зиму. Влада пропонує системи моніторингу щодо цієї допомоги. Взимку в Молдові можуть бути перебої з електрикою, можливо, РФ в найближчі тижні може перекрити подачу газу", - зазначив Тхорик.

За його словами, це серйозна проблема, бо немає альтернативних джерел.

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"Цією кризою можуть скористатися проросійські партії, вивести ще більше людей на протести. Молдова перебуває на початку кризи. Незрозуміло, що буде взимку і які політичні процеси будуть взимку. Скидання нинішньої влади і прихід прокремлівських маріонеток не вигідний ні Румунії, ні Україні. У розслідуванні ЗМІ один із сценаріїв окупації Молдови передбачав цей варіант", - підсумував журналіст.