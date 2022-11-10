ЄС виділить Молдові €200 млн для подолання енергетичної кризи взимку

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Кишиневі на пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду, пише "Європейська правда".

"Молдова стикається з величезною енергетичною кризою, пов’язаною з нестачею постачання газу та електроенергії. Ми робимо все, що у наших силах, аби допомогти пройти цю кризу", - сказала Санду.

Додатковий пакет допомоги передбачає €200 млн для потреб у забезпеченні газом. Із них 100 млн буде надано у вигляді грантів і ще 100 млн у вигляді позик. Кошти будуть доступні з січня 2023 року.

Молдова також отримує ще 50 млн євро для бюджетної підтримки. "Ці кошти нададуть змогу допомогти найбільш вразливим верствам населення. Молдова – частина нашої європейської родини, а родина має бути разом у складні часи. Тому я тут сьогодні", - сказала фон дер Ляєн.

Відзначимо, цьогоріч Молдова вперше імпортувала газ за реверсною схемою – із заходу на схід через українську схему реверсу.

Окрім цього, молдовська державна компанія Energocom закупила на біржі в Румунії на 3 листопада 8,04 ГВт-год електроенергії – це 65% від необхідного Молдові обсягу споживання. Оскільки через обстріли інфраструктури Росією Молдова більше не має змоги купувати електроенергію в України.

Також на початку осені 2022 року Кремль взявся випробовувати міцність молдовської енергосистеми. У жовтні знизив постачання газу на 30% від контрактного обсягу. А фактично з 1 листопада урізав газ наполовину. Таке урізання означало, що Молдова втрачає також головне джерело електроенергії.

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, Європейський парламент схвалив угоди ЄС з Україною та Молдовою щодо спрощення транскордонного перевезення вантажів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb