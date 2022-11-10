Європарламент схвалив угоду про спрощення автоперевезень з Україною
Європейський парламент схвалив угоди ЄС з Україною та Молдовою щодо спрощення транскордонного перевезення вантажів
Про це йдеться на сайті парламенту.
"Оскільки український повітряний простір був закритий для цивільних перевезень, а морський експорт сильно обмежений, Україні необхідно знайти альтернативні шляхи автомобільного транспорту для експорту своїх запасів зерна, палива, харчових продуктів та інших відповідних товарів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що угоди тимчасово полегшать вантажні автомобільні перевезення. Це дозволяє українським, молдавським та європейським перевізникам працювати без необхідності отримання відповідних дозволів.
Разом з тим, угода між ЄС та Україною дозволить українським водіям продовжувати використовувати свої чинні українські водійські права для водіння в ЄС без необхідності мати міжнародне посвідчення водія.
Обидві угоди тимчасово діють із 29 червня 2022 року. Після того, як парламент дав зелене світло, угоди тепер також потребують офіційного затвердження Радою ЄС.
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