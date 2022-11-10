Європарламент схвалив угоду про спрощення автоперевезень з Україною

Про це йдеться на сайті парламенту.

"Оскільки український повітряний простір був закритий для цивільних перевезень, а морський експорт сильно обмежений, Україні необхідно знайти альтернативні шляхи автомобільного транспорту для експорту своїх запасів зерна, палива, харчових продуктів та інших відповідних товарів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що угоди тимчасово полегшать вантажні автомобільні перевезення. Це дозволяє українським, молдавським та європейським перевізникам працювати без необхідності отримання відповідних дозволів.

Разом з тим, угода між ЄС та Україною дозволить українським водіям продовжувати використовувати свої чинні українські водійські права для водіння в ЄС без необхідності мати міжнародне посвідчення водія.

Обидві угоди тимчасово діють із 29 червня 2022 року. Після того, як парламент дав зелене світло, угоди тепер також потребують офіційного затвердження Радою ЄС.

17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Такі ж рекомендації було надано Молдові, натомість Грузії надали тільки "європейську перспективу".

23 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав очільників держав і урядів ЄС, які проводять відповідні саміти, "невідкладно" надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС. Рішення підтримали 529 учасників голосування.

23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

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