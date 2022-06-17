Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата у члени Євросоюзу
Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу
Про це оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ми рекомендуємо надати Україні статус кандидата, розуміючи, що країна проведе низку важливих реформ. Україна чітко продемонструвала прагнення жити за європейськими цінностями та стандартами. І розпочала ще перед війною шлях до ЄС, - зазначила Урсула фон дер Ляєн. - Українці готові помирати за європейську перспективу. Ми хочемо, щоб вони жили з нами європейською мрією".
Також Єврокомісія рекомендувала надати статус кандидата на членство в ЄС Молдові.
Грузія такої рекомендації від Єврокомісії не отримала.
Остаточне рішення лідери європейських країн ухвалять на саміті 23-24 червня.
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