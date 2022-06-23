Надання Україні статусу кандидата в ЄС підтримав Європарламент, - резолюція
Європарламент ухвалив відповідну резолюцію та закликав глав країн ЄС підтримати надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу
Про це зазначається на офіційному сайті Європейського парламенту.
Вдень 23 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликає глав держав і урядів ЄС, які проводять відповідні саміти сьогодні і завтра, "невідкладно" надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС.
Рішення підтримали 529 учасників голосування, проти проголосували 45 осіб. Ще 14 утрималися.
"У контексті жорстокої російської загарбницької війни проти України цей крок буде прирівнюватися до демонстрації лідерства, рішучості та бачення", - зазначають євродепутати.
Вони наголошують, що не існує "швидкого шляху" для членства в ЄС і що вступ залишається структурованим і заснованим на заслугах процесом, який вимагає виконання критеріїв членства в ЄС і залежить від ефективного впровадження реформ.
У заяві також йдеться, що Європарламент запрошує уряди України, Республіки Молдова та Грузії "недвозначно продемонструвати свою політичну рішучість реалізувати європейські амбіції свого народу" та прискорити запровадження реформ з метою якнайшвидшого виконання критеріїв членства в ЄС.
"Українці, молдавани та грузини заслуговують жити у вільних, демократичних країнах, що процвітають, та є гордими та відданими членами європейської родини", - заявляють євродепутати.
У заяві також наголошується, що перспектива повноправного членства в ЄС для країн відповідає власним політичним та економічним інтересам Євросоюзу, а також інтересам безпеки.
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