Про це зазначається на офіційному сайті Європейського парламенту.

Вдень 23 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликає глав держав і урядів ЄС, які проводять відповідні саміти сьогодні і завтра, "невідкладно" надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС.



Рішення підтримали 529 учасників голосування, проти проголосували 45 осіб. Ще 14 утрималися.



"У контексті жорстокої російської загарбницької війни проти України цей крок буде прирівнюватися до демонстрації лідерства, рішучості та бачення", - зазначають євродепутати.



Вони наголошують, що не існує "швидкого шляху" для членства в ЄС і що вступ залишається структурованим і заснованим на заслугах процесом, який вимагає виконання критеріїв членства в ЄС і залежить від ефективного впровадження реформ.



У заяві також йдеться, що Європарламент запрошує уряди України, Республіки Молдова та Грузії "недвозначно продемонструвати свою політичну рішучість реалізувати європейські амбіції свого народу" та прискорити запровадження реформ з метою якнайшвидшого виконання критеріїв членства в ЄС.



"Українці, молдавани та грузини заслуговують жити у вільних, демократичних країнах, що процвітають, та є гордими та відданими членами європейської родини", - заявляють євродепутати.



У заяві також наголошується, що перспектива повноправного членства в ЄС для країн відповідає власним політичним та економічним інтересам Євросоюзу, а також інтересам безпеки.

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