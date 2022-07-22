У Молдові відреагували на бажання Придністров'я приєднатись до РФ
Глава придністровського МЗС Віталій Ігнатьєв заявив, що Тирасполь має намір домагатися незалежності з подальшим приєднанням до Росії. Молдова сподівається на мирне вирішення конфлікту
Про це передає Newsmaker.
"Вектор Придністров'я протягом усіх років існування республіки залишається незмінним, що показано в підсумках референдуму 17 вересня 2006 року, де чітко окреслено: незалежність з подальшим вільним приєднанням до Російської Федерації. Незалежність країни - безумовний пріоритет", - наголосив самопроголошений "міністр закордонних справ" Придністров’я Віталій Ігнатьєв.
Ігнатьєв додав, що керівництво невизнаної республіки не прийматиме рішення "на шкоду півмільйонному народу країни".
У Бюро реінтеграції Молдови відповіли на заяву підкреслюючи, що реінтеграція країни є основною метою переговорів про врегулювання придністровського конфлікту.
"Всі міжнародні партнери та конституційна влада рішуче підтримують формулу мирного врегулювання придністровського конфлікту, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявили у відомстві.
Раніше, 21 липня, Молдова не дозволила в’їзд військових із так званого Придністров'я, заблокувавши ротацію армії РФ. Ці військові є членами оперативної групи російських військ — "формування, яке незаконно перебуває на території Молдови та порушує статут нейтралітету". Речник МЗС Даніель Воде зазначив, що влада Молдови зайняла позицію щодо відновлення процесу виведення російських військ і складів боєприпасів із території країни.
- 12 липня молдовське видання Zona de securitate повідомило, що мешканців невизнаного Придністров'я вербують у російську армію. Рекрутам обіцяють зарплату в розмірі 30 тис. рублів.
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