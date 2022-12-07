Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Кремінна розташована окремо від трикутника Рубіжне - Сєверодонецьк - Лисичанськ. Під час окупації Кремінна була осторонь. Тому, це місто може стати непоганим плацдармом для подальшого звільнення Луганщини", - зазначив Власенко.

За його словами, Сватове є вагомим логістичним центром Луганщини.

"Він відрізає частину Луганщини від кордону з РФ. Далі може бути звільнено Старобільськ. Тоді Сєверодонецьк і Рубіжне стануть непривабливими для оборони та перебування російських військ на українській землі", - підкреслив Власенко.

Лікарні у тимчасово окупованих районах Луганщини примусово виписують хворих, які ще не закінчили лікування, щоб звільнити місця для поранених російських військових

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