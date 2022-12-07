Кремінна - це плацдарм для подальшого звільнення Луганщини, - голова Сєверодонецької РА Власенко
Голова Сєверодонецької РА Роман Власенко зазначив, що головним викликом після звільнення Луганщини буде розмінування та відновлення міст
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Кремінна розташована окремо від трикутника Рубіжне - Сєверодонецьк - Лисичанськ. Під час окупації Кремінна була осторонь. Тому, це місто може стати непоганим плацдармом для подальшого звільнення Луганщини", - зазначив Власенко.
За його словами, Сватове є вагомим логістичним центром Луганщини.
"Він відрізає частину Луганщини від кордону з РФ. Далі може бути звільнено Старобільськ. Тоді Сєверодонецьк і Рубіжне стануть непривабливими для оборони та перебування російських військ на українській землі", - підкреслив Власенко.
- Лікарні у тимчасово окупованих районах Луганщини примусово виписують хворих, які ще не закінчили лікування, щоб звільнити місця для поранених російських військових
- Російські окупанти вивозять дітей з області до Чечні для "патріотичного виховання"
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.55
Купівля 39.55Продаж 40.23
-
EUR
Купівля 40.72Продаж 41.75
- Актуальне
- Важливе