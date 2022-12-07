Окупанти Луганщини вивозять дітей в Чечню для "перевиховання", – Гайдай

Про це написав глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

"Кадиров викрадає луганських дітей, щоб виховувати з них вбивць, які потім підуть вбивати українців. Загарбники масово вивозять дітей із Луганської області в Чечню для "патріотичного виховання". Подібних випадків депортації підлітків на територію РФ уже понад сотня", - йдеться в повідомленні.

У місті Старобільськ Луганської області триває розквартирування мобілізованих військовослужбовців російських окупаційних військ в приватних будинках.

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