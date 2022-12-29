У Путіна не знають, чи захищено Москву від українських дронів
Речник президента РФ Дмитро Пєсков відмовився відповідати на запитання про те, чи захищено Москву від атак українських дронів
Про це він сказав журналістам 29 грудня.
"Дивіться, ви мені ставите питання, яким адміністрація президента не займається. Тому я переадресую вас в інші відомства. Ви їх прекрасно знаєте", - сказав Пєсков.
- У четвер, 29 грудня, губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про "обстріл" регіону дронами.
- На аеродромі російського міста Енгельс Саратовської області у ніч на 26 грудня пролунали вибухи.
- Росіяни передислокували частину авіації з аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ, однак летовище все ще залишається робочим.
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