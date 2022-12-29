У Путіна не знають, чи захищено Москву від українських дронів

Про це він сказав журналістам 29 грудня.

"Дивіться, ви мені ставите питання, яким адміністрація президента не займається. Тому я переадресую вас в інші відомства. Ви їх прекрасно знаєте", - сказав Пєсков.

У четвер, 29 грудня, губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про "обстріл" регіону дронами.

На аеродромі російського міста Енгельс Саратовської області у ніч на 26 грудня пролунали вибухи.

Росіяни передислокували частину авіації з аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ, однак летовище все ще залишається робочим.