Про це в ефірі Еспресо 27 грудня сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Насправді вразити аеродром "бавовною" і нанести великі втрати навряд чи можливо. Ми бачили порушення заходів безпеки на інших аеродромах, у Криму зокрема. Летовище – це доволі велика інфраструктура. Вивести з ладу аеродром – це не так просто, навіть якщо там багато "курять". Таким чином, аеродром "Енгельс" лишається робочим аеродромом", – заявив він.

При цьому Ігнат зазначив, що загроза масованих обстрілів України не минула, тож закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"У РФ багато аеродромів, багато авіаційної техніки, яка може виконувати завдання - готуватися до якихось неприємних сюрпризів усе ж таки потрібно. Росія має чимало засобів, літаків, які можуть продовжувати тероризувати нашу державу", - підкреслив речник командування Повітряних сил.

В ефірі телемарафону Ігнат повідомив, що росіяни після вибухів у ніч на 26 грудня передислокували частину авіації з аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ.

"Після вчорашніх відомих подій бачимо, що літаки там розосереджені, саме стратегічна авіація, йдеться про аеродром "Енгельс". Безумовно, там іще залишається певна кількість літаків, але чимало з них уже передислоковано на різні аеродроми, які можуть їх приймати, утримувати, обслуговувати", – сказав він.

За словами речника командування Повітряних сил, під вечір 26 грудня було зафіксовано зменшення активності ворожої авіації.

"Можливо, окупанти не могли отямитися від тієї "бавовни", що відбувалася", – сказав Ігнат.

На аеродромі російського міста Енгельс Саратовської області у ніч на 26 грудня пролунали вибухи. Окупанти повідомили про трьох загиблих російських військовослужбовців.