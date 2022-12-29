У РФ заявили, що у Брянській області безпілотники знищили пускову установку С-300

Про це йдеться у його телеграмі.

Богомаз заявив, що на території Клинцовського району працює російська ППО. За його словами, був збитий БпЛА, руйнувань та жертв у регіоні немає.

У той самий час російський телеграм-канал ASTRA стверджує, що під "обстріли" також попав Унечський район Брянської області. За даними власних джерел, ASTRA заявляє, що дрони скинули вибухові пристрої на позиції військ РФ, внаслідок чого була виведена з ладу пускова установка С-300.

29 грудня у російському Енгельсі, поряд з аеродромом стратегічної авіації РФ, було оголошено повітряну тривогу, слідом за якою було чути кілька вибухів.

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