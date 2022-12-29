У російському Енгельсі, поряд з аеродромом стратегічної авіації РФ, пролунали вибухи

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що в російському Енгельсі, поряд із аеродромом стратегічної авіації РФ, пролунали вибухи. Попередньо спрацювала ППО. Очевидці передають, що перед вибухами було чутно повітряну тривогу.

Раніше вибухи на аеродромі російського міста Енгельс Саратовської області пролунали у ніч на 26 грудня. Окупанти повідомили про трьох загиблих російських військовослужбовців. Росіяни передислокували частину авіації з аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ, однак летовище все ще залишається робочим.

29 грудня британська розвідка пояснила нездатність Росії захистити авіабазу в Енгельсі. Окупанти перекинули системи ППО середньої дальності, такі як "Панцир" до лінії фронту, тому аеродроми у глибокому тилу залишилися без захисту.

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