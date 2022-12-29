У російському Енгельсі, поряд з аеродромом стратегічної авіації РФ, пролунали вибухи
У російському Енгельсі, поряд з аеродромом стратегічної авіації РФ, було оголошено повітряну тривогу, слідом за якою було чути кілька вибухів
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що в російському Енгельсі, поряд із аеродромом стратегічної авіації РФ, пролунали вибухи. Попередньо спрацювала ППО. Очевидці передають, що перед вибухами було чутно повітряну тривогу.
- Раніше вибухи на аеродромі російського міста Енгельс Саратовської області пролунали у ніч на 26 грудня. Окупанти повідомили про трьох загиблих російських військовослужбовців. Росіяни передислокували частину авіації з аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ, однак летовище все ще залишається робочим.
- 29 грудня британська розвідка пояснила нездатність Росії захистити авіабазу в Енгельсі. Окупанти перекинули системи ППО середньої дальності, такі як "Панцир" до лінії фронту, тому аеродроми у глибокому тилу залишилися без захисту.
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