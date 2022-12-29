Британська розвідка пояснила нездатність Росії захистити авіабазу в Енгельсі

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"Росія протягом тривалого часу приділяла дуже високу увагу збереженню передового наземного базування протиповітряної оборони, але стає все більш очевидним, що вона намагається протистояти повітряним загрозам глибоко всередині РФ", - йдеться в повідомленні.

При цьому однією з проблем для Росії, ймовірно, є винятковий попит на сучасні системи ППО середньої дальності, такі як SA-22 "Панцир", які, як очікується, відіграватимуть важливу роль у протидії БПЛА.

"Окрім забезпечення точкового захисту стратегічних об'єктів, таких як Енгельс, ці системи нині у великій кількості потрібні для захисту польових штабів поблизу лінії фронту в Україні", - зазначають у Міноборони Британії.

На аеродромі російського міста Енгельс Саратовської області у ніч на 26 грудня пролунали вибухи. Окупанти повідомили про трьох загиблих російських військовослужбовців. Росіяни передислокували частину авіації з аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ, однак летовище все ще залишається робочим.

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