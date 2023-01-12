Про це Зеленський повідомив 12 січня.

"Провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили ситуацію на основних напрямках фронту. Окрему увагу приділили боям у Бахмуті й Соледарі. Наголошую: підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно", - написав він.

"Наостанок ішлося про посилення ЗСУ технікою та зброєю, які надходять від партнерів", - додав президент.

12 січня речник Східного угрупування військ Сергій Череватий повідомив в ефірі Еспресо, що Бахмутський напрямок залишається найгарячішим, але ситуація перебуває під контролем ЗСУ.

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