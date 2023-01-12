В районі Соледара точаться бої, ворогу завдаються максимальні ураження, - речник Східного угрупування військ Череватий
Сергій Череватий, речник Східного угрупування військ, повідомив, що Соледар не є під контролем армії РФ, цей напрямок фронту залишається найгарячішим
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Бахмутський напрямок фронту залишається найгарячішим, там найагресивніше діє противник, також він зосередив свої зусилля для удару в районі Соледара. Зокрема, ворог провів 91 обстріл цього населеного пункту. За цю добу наші ракетні війська та артилерія завдали філігранні удари по противнику і вдалося знищити понад 100 одиниць ворожого особового складу", - прокоментував речник Східного угрупування військ.
Сергій Череватий додав, що також російські війська намагалися проводити атакувальні дії на Авдіївському на Лиманському напрямках.
"Соледар не є під контролем РФ, там точаться бої. Ми намагаємося завдавати ворогу максимального ураження, застосовуючи всі види артилерії, ракетні війська та інші засоби ураження", - підкреслив Череватий.
- 10 січня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що росіяни впродовж доби 86 разів вдарили по Соледару з артилерії.
- 11 січня речник Сил оборони України Східного напрямку полковник Сергій Череватий заперечив заяви росіян, що Соледар перебуває під контролем РФ.
- Також заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що у в місті Соледар російські війська намагаються прорвати оборону, тривають важкі бої.
- У США станом на вечір середи, 11 січня, не мали підтверджень повідомлень, поширених росіянами, про начебто захоплення українського міста Соледар
- 12 січня у районі Соледара українське військо знищило понад 100 росіян
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