Про це він розповів в етері Еспресо.

"Бахмутський напрямок фронту залишається найгарячішим, там найагресивніше діє противник, також він зосередив свої зусилля для удару в районі Соледара. Зокрема, ворог провів 91 обстріл цього населеного пункту. За цю добу наші ракетні війська та артилерія завдали філігранні удари по противнику і вдалося знищити понад 100 одиниць ворожого особового складу", - прокоментував речник Східного угрупування військ.

Сергій Череватий додав, що також російські війська намагалися проводити атакувальні дії на Авдіївському на Лиманському напрямках.

"Соледар не є під контролем РФ, там точаться бої. Ми намагаємося завдавати ворогу максимального ураження, застосовуючи всі види артилерії, ракетні війська та інші засоби ураження", - підкреслив Череватий.

10 січня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що росіяни впродовж доби 86 разів вдарили по Соледару з артилерії.

11 січня речник Сил оборони України Східного напрямку полковник Сергій Череватий заперечив заяви росіян, що Соледар перебуває під контролем РФ.

Також заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що у в місті Соледар російські війська намагаються прорвати оборону, тривають важкі бої.

У США станом на вечір середи, 11 січня, не мали підтверджень повідомлень, поширених росіянами, про начебто захоплення українського міста Соледар

12 січня у районі Соледара українське військо знищило понад 100 росіян

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