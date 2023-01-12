Про це глава Пентагону заявив під час пресконференції за підсумками засідання Консультативного комітету США - Японія з питань безпеки в Вашингтоні, передає Укрінформ.

"По-перше, дозвольте мені почати із запитання про Соледар, і чи дістався він росіянам. Наразі ми не можемо підтвердити цієї інформації", - підкреслив міністр оборони США.

Він зазначив, що там мають місце "дуже динамічні" бої, і контроль над районами переходить з одних рук в інші в умовах жорсткої боротьби.

"Ми зосереджені на тому, щоби зробити все можливе й переконатися, що українці мають спроможності, необхідні для успішного захисту своєї суверенної території", - зауважив глава Пентагону.

Остін повідомив, що регулярно спілкується зі своїм українським колегою. Крім того, він нагадав, що наступного тижня в Німеччині відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" за участі близько 50 країн. Там йтиметься, передусім про те, чого найбільше зараз потребує Україна, і що їй необхідно для досягнення успіху в майбутньому.

"Ми підтримуватимемо Україну, допоки це буде потрібно, і з усього, що я бачу з боку наших союзників і партнерів, вони відчувають те ж саме. Тож ми залишаємось єдиними у наших зусиллях", - підкреслив міністр оборони США.

Нагадаємо, Пригожин заявив про взяття вагнерівцями Соледару, проте згодом міноборони РФ додали, що лише частково контролюють місто. За даними Генштабу ЗСУ, ворог зосереджує зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Бої за Соледар тривають.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb