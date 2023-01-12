За день ЗСУ знищили ворожий літак Су-25, установку С-300 та дрон "Орлан-10"

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Також українська артилерія уразила 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили та військової техніки противника та 3 склади боєприпасів.

Окрім того, авіація ЗСУ України протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Росіяни проводять мобілізацію на тимчасово окупованій частині Луганщини

Зазначається, що для поповнення втрат в живій силі, у місті Алчевськ, що на Луганщині, 9 січня росіяни почали чергову хвилю мобілізації.

Окрім того, окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. В одному із населених пунктів Каховського району окупаційна влада оголосила інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців, з подальшою так званою націоналізацією.

Протягом доби окупанти завдали 5 ракетних і 12 авіаційних ударів, а також здійснили 4 обстріли з РСЗВ

Генштаб повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону, продовжує наступати на Бахмутському напрямку.

Зазначається, що найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка. На Авдіївському напрямку ворог веде безуспішні наступальні дії, а на Куп’янському та Лиманському - не полишає спроб покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках - обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, на інших напрямках ситуація наступна:

На Сіверському та Слобожанському напрямках під ворожі обстріли потрапили райони населених пунктів Сеньківка та Карповичі Чернігівської області; Бачівськ на Сумщині, а також Стрілеча, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка та Рідкодуб Харківської області.

під ворожі обстріли потрапили райони населених пунктів Сеньківка та Карповичі Чернігівської області; Бачівськ на Сумщині, а також Стрілеча, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка та Рідкодуб Харківської області. На Куп’янському напрямку обстріляно райони Синьківки, Орлянки, Кислівки, Берестового, Іванівки й Богуславки на Харківщині та Стельмахівки Луганської області.

обстріляно райони Синьківки, Орлянки, Кислівки, Берестового, Іванівки й Богуславки на Харківщині та Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку під вогневий вплив російських танків та артилерії потрапили Греківка, Макіївка, Червонопопівка та Діброва на Луганщині.

під вогневий вплив російських танків та артилерії потрапили Греківка, Макіївка, Червонопопівка та Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області.

вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог обстрілював Красногорівку, Авдіївку, Мар’їнку та Новомихайлівку Донецької області.

ворог обстрілював Красногорівку, Авдіївку, Мар’їнку та Новомихайлівку Донецької області. На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Вугледар, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині.

під вогневий вплив окупантів потрапили Вугледар, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині. На Запорізькому напрямку загарбники обстрілювали райони населених пунктів Времівка і Вільне Поле Донецької області та Гуляйполе, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів і Кам’янське на Запоріжжі.

загарбники обстрілювали райони населених пунктів Времівка і Вільне Поле Донецької області та Гуляйполе, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів і Кам’янське на Запоріжжі. На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, мінометних обстрілів зазнали передмістя та саме місто Херсон.

Виконувач обов'язків заступника мера Херсона Роман Головня повідомив, що окупанти переправляються човнами на правий берег Херсонщини, частину ворожих ДРГ знищили.

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