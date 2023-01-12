Російські ДРГ періодично переправляються на правий берег Херсонщини, - заступник мера Херсона Головня
Окупанти переправляються човнами на правий берег Херсонщини. Частину ворожих ДРГ знищили
Про це повідомив виконувач обов'язків заступника мера Херсона Роман Головня в етері Еспресо.
"Як самі наші військові говорять, вони не можуть зрозуміти деяких дій окупантів, тому що час від часу ДРГ РФ переправляються на правий берег. Декілька таких ДРГ уже було ліквідовано", - наголосив він.
За словами заступника мера, місцеві мешканці також повідомляють про рух Дніпром різних військових формувань окупантів на човнах. Деякі судна були розстріляні на руслі річки.
- 11 січня російські окупанти 90 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, реактивних систем, мінометів і танків. Унаслідок цього загинула одна людина, ще п'ятьох поранено.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.65
-
EUR
Купівля 41.81Продаж 42.82
- Актуальне
- Важливе