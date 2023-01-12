Про це повідомив виконувач обов'язків заступника мера Херсона Роман Головня в етері Еспресо.

"Як самі наші військові говорять, вони не можуть зрозуміти деяких дій окупантів, тому що час від часу ДРГ РФ переправляються на правий берег. Декілька таких ДРГ уже було ліквідовано", - наголосив він.

За словами заступника мера, місцеві мешканці також повідомляють про рух Дніпром різних військових формувань окупантів на човнах. Деякі судна були розстріляні на руслі річки.

11 січня російські окупанти 90 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, реактивних систем, мінометів і танків. Унаслідок цього загинула одна людина, ще п'ятьох поранено.

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