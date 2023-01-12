Про це інформує голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 90 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", – пише очільник регіону.

По обласному центру, місту Херсон, рашисти гатили 27 разів. Під прицілом ворога бути житлові квартали. Російські снаряди влучили у перинатальний центр, приватні та багатоквартирні будинки.

Повідомляється, що минулої доби внаслідок обстрілів армії РФ загинула одна людина та ще п'ять мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.