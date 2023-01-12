Ворог 90 разів обстріляв Херсонську область з різних видів озброєння минулої доби
За минулу добу 11 січня російські військові 90 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, реактивних систем, мінометів і танків
Про це інформує голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Російські окупанти 90 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", – пише очільник регіону.
По обласному центру, місту Херсон, рашисти гатили 27 разів. Під прицілом ворога бути житлові квартали. Російські снаряди влучили у перинатальний центр, приватні та багатоквартирні будинки.
Повідомляється, що минулої доби внаслідок обстрілів армії РФ загинула одна людина та ще п'ять мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- 10 січня російські війська завдали удару по місту Херсон. Снаряд влучив у подвір'я п'ятиповерхівки, поранений місцевий житель.
- У вівторок, 10 січня, російські загарбники завдали 63 удари по території Херсонської області, унаслідок чого було пошкоджено дитячу лікарню, освітній заклад і житлові будинки.
- 11 січня російські окупанти гатили по місту Херсон. Зафіксовані влучання у пологовий будинок, який загорівся від ворожого снаряду. Постраждала працівниця медзакладу.
- 11 січня російські окупанти ударили по об'єкту критичної інфраструктури у Микільському Херсонської області. Внаслідок цього поранено трьох мирних жителів.
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