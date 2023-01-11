Про це повідомив очільник Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.

Він зазначив, що росіяни завдавали ударів по Херсонщині з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків і мінометів. П'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Сам Херсон обстріляли 24 рази. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено заклад освіти та приватні й житлові будинки.

Також унаслідок обстрілу Херсона 10 січня було пошкоджено Херсонську обласну дитячу лікарню, зокрема місце, де надають допомогу новонародженим. Пошкоджено 6-поверховий неонатальний корпус, вибито вікна. Також значну кількість вікон вибило й у поліклініці лікарні. Постраждалих немає.

10 січня російські війська завдали удару по місту Херсон. Снаряд влучив у подвір'я п'ятиповерхівки, поранений місцевий житель.