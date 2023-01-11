Росіяни за минулу добу обстріляли Херсонщину 63 рази: пошкоджено лікарню, заклад освіти та житлові будинки
У вівторок, 10 січня, російські загарбники завдали 63 удари по території Херсонської області, унаслідок чого було пошкоджено дитячу лікарню, освітній заклад і житлові будинки
Про це повідомив очільник Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.
Він зазначив, що росіяни завдавали ударів по Херсонщині з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків і мінометів. П'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Сам Херсон обстріляли 24 рази. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено заклад освіти та приватні й житлові будинки.
Також унаслідок обстрілу Херсона 10 січня було пошкоджено Херсонську обласну дитячу лікарню, зокрема місце, де надають допомогу новонародженим. Пошкоджено 6-поверховий неонатальний корпус, вибито вікна. Також значну кількість вікон вибило й у поліклініці лікарні. Постраждалих немає.
- 10 січня російські війська завдали удару по місту Херсон. Снаряд влучив у подвір'я п'ятиповерхівки, поранений місцевий житель.
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