Про це інформує заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Херсон. Черговий обстріл міста, чергове руйнування житла та інфраструктури", - написав Тимошенко.

Повідомляється, що ворожий снаряд прилетів на подвір’я багатоквартирного будинку. На місці прильоту вирва, яка наповнилася водою.

Внаслідок обстрілу рашистів поранений місцевий мешканець.

У будинку зруйновані балкони та повилітали вікна.

Тимошенко пише, що земля з місця падіння снаряда долітала до п'ятого поверху. Також, ймовірно, пошкоджені мережі.