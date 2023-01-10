Російський снаряд влучив у подвір'я багатоквартирного будинку в Херсоні, є поранений
10 січня російські війська завдали удару по місту Херсон. Снаряд влучив у подвір'я п'ятиповерхівки, поранений місцевий житель
Про це інформує заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
"Херсон. Черговий обстріл міста, чергове руйнування житла та інфраструктури", - написав Тимошенко.
Повідомляється, що ворожий снаряд прилетів на подвір’я багатоквартирного будинку. На місці прильоту вирва, яка наповнилася водою.
Внаслідок обстрілу рашистів поранений місцевий мешканець.
У будинку зруйновані балкони та повилітали вікна.
Тимошенко пише, що земля з місця падіння снаряда долітала до п'ятого поверху. Також, ймовірно, пошкоджені мережі.
- У ніч на 9 січня російська армія атакувала підприємство критичної інфраструктури в Херсоні, також зруйновано електропідстанцію.
- Також удень ворог знову обстріляв Херсон, снаряд впав на перехрестя житлового кварталу, внаслідок удару загинула одна людина.
- За минулу добу 9 січня ворожі війська 14 разів гатили по Херсону, загалом по області ворог випускав вогонь 46 разів.
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