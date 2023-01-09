Про це інформує голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Цієї ночі російські окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні", - пише очільник області.

Повідомляється, що рашисти обстріляли одне з підприємств критичної інфраструктури міста. Внаслідок цього сталася пожежа, згорів автомобіль організації.

Крім того, внаслідок обстрілу російських окупантів зруйновано електропідстанцію, яка живить кілька великих котелень.

Янушевич наголосив, що подача тепла та світла у Херсоні не припинялась.

Укренерго інформує про складну ситуацію з електроенергією у прифронтових регіонах на Сході та Півдні.