В Україні через зниження температури зросло споживання електроенергії, можливе відключення світла, - Укренерго
Уранці 9 січня в Україні зросло споживання світла через холодну температуру. Зокрема, більше електрики почали споживати промислові об'єкти та бізнес
Про це повідомили в Національній енергетичній компанії "Укренерго".
"Станом на 11:00 9 січня споживання в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого тижня", – пише пресслужба.
Повідомляється, що аби зберегти баланс всіи областях виділили ліміти споживання, які діють з 04:00 до 24:00.
Якщо ліміти будуть перевищені, то енергетики застосують аварійне відключення світла.
Складною залишається ситуація у прифронтових регіонах на сході та півдні. Там унаслідок бойових дій значно пошкоджені мережі. Цієї ночі рашисти знову обстріляли один із об’єктів електроенергії на півдні.
"Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС", – додають в компанії.
В Укренерго закликали розумно споживати електрику та почергово вмикати енергоємні прилади.
- Нагадаємо, минулого дня в Укренерго поінформували, що завдяки святковому дню 7 січня споживання енергії в Україні зменшилося, однак ситуація може змінитися через холодну погоду.
- Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук 8 січня поінформував про можливі відключення світла не тільки вдень, а й вночі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.02
Купівля 40.02Продаж 40.77
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.64
- Актуальне
- Важливе