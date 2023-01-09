Про це повідомили в Національній енергетичній компанії "Укренерго".

"Станом на 11:00 9 січня споживання в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого тижня", – пише пресслужба.

Повідомляється, що аби зберегти баланс всіи областях виділили ліміти споживання, які діють з 04:00 до 24:00.

Якщо ліміти будуть перевищені, то енергетики застосують аварійне відключення світла.

Складною залишається ситуація у прифронтових регіонах на сході та півдні. Там унаслідок бойових дій значно пошкоджені мережі. Цієї ночі рашисти знову обстріляли один із об’єктів електроенергії на півдні.

"Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС", – додають в компанії.

В Укренерго закликали розумно споживати електрику та почергово вмикати енергоємні прилади.