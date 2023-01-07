Про це поінформували в НЕК "Укренерго" ранком 7 січня.

Зазначається, що станом на 11:00 7 січня рівень споживання електроенергії в Україні знизився: це пов'язано з вихідним святковим днем. Однак прогнозується його збільшення через похолодання.

"Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти, які діють з 10:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються", - заявили в Укренерго.

Нагадаємо, раніше голова НЕК "Укренерго" заявляв, що атаки росіян на українську енергосистему теоретично можуть спричинити блекаут, але на практиці така ймовірність доволі низька.

5 січня гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що в регіонах, які обслуговує енергетична компанія, попри систематичну подачу електрики є ризик аварійних відключень.

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