Укренерго: споживання енергії ранком 7 січня знизилося, однак до вечора може збільшитися через похолодання
В Укренерго заявили, що завдяки святковому дню 7 січня споживання енергії в Україні зменшилося, однак ситуація може змінитися через холодну погоду
Про це поінформували в НЕК "Укренерго" ранком 7 січня.
Зазначається, що станом на 11:00 7 січня рівень споживання електроенергії в Україні знизився: це пов'язано з вихідним святковим днем. Однак прогнозується його збільшення через похолодання.
"Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти, які діють з 10:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються", - заявили в Укренерго.
- Нагадаємо, раніше голова НЕК "Укренерго" заявляв, що атаки росіян на українську енергосистему теоретично можуть спричинити блекаут, але на практиці така ймовірність доволі низька.
- 5 січня гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що в регіонах, які обслуговує енергетична компанія, попри систематичну подачу електрики є ризик аварійних відключень.
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