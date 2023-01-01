В Укренерго спрогнозували, чи загрожує країні блекаут

Про це поінформував голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в етері телемарафону "Єдині новини".

За словами Володимира Кудрицького, загроза блекауту зберігається, але в реальності ймовірність такого розвитку подій доволі низька: "Теоретично може загрожувати, на практиці я не бачу такої небезпеки зараз. Я вважаю, що найгірше ми вже пройшли з цими атаками ракетними, я дуже на це сподіваюсь. Динаміки цих атак і ефект від тих атак показує, що росіяни мають все меншу і меншу здатність".

Він відзначив, що енергетики України проводять підготовку до потенціальних ворожих атак, тож "російська воєнщина на полі бою з української енергосистемою" не продемонструє багато речей.

"Мені здається, що цей атакувальний потенціал буде все більше вичерпуватися. Я впевнений, що росіяни, які зараз програють на звичайному фронті, на енергетичному фронті теж програють", - резюмував Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, станом на 30 грудня повідомлялося, що українська енергосистема поступово відновлювалася, дефіцит потужності в ній зберігався на тому ж рівні, що був до російської атаки 29 грудня.

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