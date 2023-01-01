В Укренерго спрогнозували, чи загрожує країні блекаут
Голова НЕК "Укренерго" заявив, що атаки росіян на українську енергосистему можуть спричинити блекаут, але на практиці така ймовірність доволі низька
Про це поінформував голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в етері телемарафону "Єдині новини".
За словами Володимира Кудрицького, загроза блекауту зберігається, але в реальності ймовірність такого розвитку подій доволі низька: "Теоретично може загрожувати, на практиці я не бачу такої небезпеки зараз. Я вважаю, що найгірше ми вже пройшли з цими атаками ракетними, я дуже на це сподіваюсь. Динаміки цих атак і ефект від тих атак показує, що росіяни мають все меншу і меншу здатність".
Він відзначив, що енергетики України проводять підготовку до потенціальних ворожих атак, тож "російська воєнщина на полі бою з української енергосистемою" не продемонструє багато речей.
"Мені здається, що цей атакувальний потенціал буде все більше вичерпуватися. Я впевнений, що росіяни, які зараз програють на звичайному фронті, на енергетичному фронті теж програють", - резюмував Володимир Кудрицький.
- Нагадаємо, станом на 30 грудня повідомлялося, що українська енергосистема поступово відновлювалася, дефіцит потужності в ній зберігався на тому ж рівні, що був до російської атаки 29 грудня.
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