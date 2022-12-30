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Енергосистема України у плановому режимі відновлює нормальну роботу, складна ситуація на півдні та на сході, - Укренерго

30 грудня, 2022 п'ятниця
11:45
Суспільство Робота з відновлення електропостачання Херсон

Українська енергосистема поступово відновлюється, дефіцит потужності в ній зберігається на рівні тому ж рівні, що був до російської атаки 29 грудня

Про це поінформували в НЕК "Укренерго".

В Укренерго зазначають, що дефіцит потужності в енергосистемі України зберігається на тому ж рівні, що й до 10-ї масованої ракетної атаки росіян 29 грудня, яка була націлена на енергетику. 

"Завдяки професійним діям диспетчерського центру "Укренерго" наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог", - мовиться в повідомленні.

В компанії додають: фахівці в плановому режимі відновлюють роботу системи, триває набір потужності на генерацію енергії. Однак наголошується, що ситуація залишається складною на Півдні й Сході України.

"До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень", - повідомили в Укренерго.

  • Нагадаємо, очільник Міненерго Герман Галущенко заявив, що внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 29 грудня зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, тож можливі аварійні вимкнення світла.
  • Під час масованої ракетної атаки по Україні 29 грудня окупанти поцілили в об'єкт ДТЕК, відомо про суттєве пошкодження обладнання станції.

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Економіка
війна з Росією
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